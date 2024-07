Kamil Grosicki jest u szczytu swoich sportowych możliwości. Piłkarze zarabiają dużo, ale mało kto wie, że 10 lat temu (gdy grał w Legii Warszawa) Kamil Grosicki, który teraz świeci triumfy, był uzależniony od hazardu. Kiedy odwiedzał kasyno, mógł nie wychodzić z niego przez dwa dni.

Reklama

Zobacz: Kamil Grosicki świętował urodziny w gronie przyjaciół. Był Błaszczykowski i Peszko. A Lewandowscy?

Dlaczego to robił? I do czego to doprowadziło? Piłkarz opowiedział o swoich trudnych przeżyciach i konsekwencjach uzależnienia. Zobaczcie wideo!

Zobacz także

Zobacz także: Kamil Grosicki ma stylową żonę. Zobaczcie, jak wygląda pani Turbogrosikowa w stylizacji Violi Piekut

Kamil Grosicki dziś jest szczęśliwym mężem Dominiki i ojcem Mai.

Reklama

Kamil Grosicki z żoną i mamą.