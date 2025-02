Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" szybko zyskał popularność, co pozwala stacji TVN tworzyć kolejne sezony. Dotychczas kilku parom udało się stworzyć prawdziwy związek, a nawet założyć rodzinę. Nie wszyscy jednak uczestnicy mieli tyle szczęścia. Joasia i Kamil byli jedną z trzech par dziesiątej edycji formatu. Ich relacja przechodziła wiele wzlotów i upadków, ale ostatecznie zadecydowali o rozwodzie. Teraz Asia zaskoczyła słowami o "szczęśliwym związku".

Historia Joanny i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Joanna i Kamil byli uczestnikami dziesiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć początkowo ich relacja rozwijała się obiecująco, z czasem pojawiły się trudności, które doprowadziły do decyzji o rozwodzie. Fani pokładali w ich relacji ogromne nadzieje, dlatego z trudem obserwowali ich problemy w komunikacji i budowaniu bliskości.

Mimo iż pod koniec eksperymentu pojawił się cień nadziei na szczęście, w finale oboje zadecydowali o rozwodzie. Deklarowali jednak, że chcieliby utrzymać ze sobą kontakt na stopie koleżeńskiej. Po emisji programu Joanna przyznała, że udział w "ŚOPW" był dla niej cennym doświadczeniem, które wzmocniło ją psychicznie. Obecnie skupia się na sobie, swoim hobby i bliskich osobach. Kamil z kolei podkreślił, że mimo rozwodu, ich kontakt odżył na nowo i pozostają w dobrych, koleżeńskich relacjach.

Tym razem z kolei to Asia ponownie miała okazję, by wrócić do tematu programu.

Joasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o decyzji ekspertek

Ostatnio Asia pojawiła się w jednym z najnowszych odcinków programu "Brodacz Pyta" portalu kaszubski24.pl, gdzie opowiedziała szczerze o kulisach programu. Odniosła się również do decyzji ekspertek, które na podstawie ankiet i przeprowadzonych z uczestnikami rozmów, starają się dobrać ich w jak najlepsze pary. Tymczasem Joasia przyznała, że nie ma wątpliwości, iż ekspertki pokładały ogromne nadzieje w relacji jej i Kamila, jednak na niektóre kwestie nie mogły mieć wpływu.

Myślę, że mogło się wydawać ekspertkom, że możemy być razem i stworzyć szczęśliwy związek. Są też te ankiety, rozmowy... Myślę, że naprawdę tutaj jest to dobrze przygotowane, ale też nie na tyle, aby ktoś miał jakaś tam pewność i nigdy nikt nie będzie miał takiej pewności, czy komuś zaiskrzy, czy nie zaiskrzy

Joasia przyznała również, że w jej opinii uczestników najpierw wybiera produkcja programu, a dopiero później z tej grupy ekspertki tworzą pary.

Oto pary, które przetrwały po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył kilka par, które pozostają razem do dziś. Oto niektóre z nich:

Anita i Adrian - poznali się w trzeciej edycji programu. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem i mają dwoje dzieci.

poznali się w trzeciej edycji programu. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem i mają dwoje dzieci. Agnieszka i Wojtek - uczestnicy czwartej edycji. Ich związek zaowocował narodzinami córki Tosi.

- uczestnicy czwartej edycji. Ich związek zaowocował narodzinami córki Tosi. Aneta i Robert - para z szóstej edycji. Doczekali się dwójki dzieci: syna Mieszka i córki Hani.

- para z szóstej edycji. Doczekali się dwójki dzieci: syna Mieszka i córki Hani. Laura i Karol - choć w piątej edycji zostali sparowani z innymi osobami, po programie nawiązali relację i obecnie są razem.

choć w piątej edycji zostali sparowani z innymi osobami, po programie nawiązali relację i obecnie są razem. Kornelia i Marek - jedyna para z dziewiątej edycji, która pozostała w małżeństwie.

