Marta Kuligowska już od wielu lat jest związana ze stacją TVN i często pojawia się na oficjalnych imprezach, jednak niezbyt często mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że dziennikarka jest związana z Pawłem Hoffmanem, ale zakochani rzadko pokazują się razem. Marta Kuligowska w jednym z wywiadów zdradziła, dlaczego ma tak mało zdjęć z ukochanym.

Marta Kuligowska od ponad 20 lat pracuje w TVN, a widzowie znają ją nie tylko z programów informacyjnych, ale również z "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiada o najnowszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Prywatnie dziennikarka już od wielu lat jest w szczęśliwym związku z fotografem Pawłem Hoffmanem, z którym doczekała się bliźniąt. Marta Kuligowska i jej partner nie zdecydowali się na ślub, ale dziennikarka w rozmowie z "Vivą!" jakiś czas temu wyznała, że łączy ich coś więcej niż papier.

Dziećmi jesteśmy połączeni na całe życie. Budujemy dom i mamy różne notarialne zabezpieczenia. A poza tym łączy nas miłość. Na razie tyle i aż tyle. Niejedno małżeństwo rozpadło się w tym czasie, a my nie czujemy potrzeby zmiany. Ja się tylko śmieję, że chciałam być młodą panną młodą, a nie starą, gdybyśmy zdecydowali się na ślub

Marta Kuligowska i jej partner rzadko pokazują się publicznie i jak się okazuje, to ukochany dziennikarki podjął decyzję, żeby ograniczyć swoją obecność w mediach.