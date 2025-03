Kamil Durczok był znanym polskim dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym i radiowym oraz publicystą, który w latach 1993–2006 pracował w Telewizji Polskiej, a w latach 2006–2015 w telewizji TVN. Nie omijały go afery i skandale, a ogrom skrajnych emocji wzbudzał nawet jego związek, o którym rozpisywała się cała kolorowa prasa. Specjalnie dla Party.pl Julia Oleś wróciła pamięcią do tego czasu.

Dziennikarz Kamil Durczok zmarł nagle 16 listopada 2021 roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Gdyby żył, 6 marca świętowałby swoje 57. urodziny. Jest to więc dla jego bliskich niewątpliwie smutny dzień, wywołujący wiele przemyśleć.

W rozmowie z naszym reporterem o Kamilu miała okazję wspomnieć jego była partnerka, młodsza o 23 lata Julia Oleś. Tworzyli związek od 2017 do 2019 roku i w tym czasie nie znikali z pierwszych stron gazet. Ogromne poruszenie wynosiła szczególnie spora dość różnica wieku. Specjalnie dla Party.pl Julia Oleś przyznała, że gdyby nie wiedziała nic o życiu publicznym, z trudem znosiłaby zainteresowanie mediów.