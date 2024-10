Skolim szturmem wdarł się do show-biznesu, a jego numery biją rekordy popularności w sieci. Już sama "Temperatura" stała się nie tylko hitem na TikToku ale także na samym Youtube ma prawie 79 milionów wyświetleń. Chociaż Skolim wyśpiewuje odważne teksty, na co dzień z dumą mówi o swojej wierze w Boga:

Niedawno w mediach głośno było o wypowiedzi Piotra Mroza na temat Halloween. Podczas wywiadu wyciągając różaniec, przypomniał swoim odbiorcom, że w październiku powinni skupiać się na modlitwie a nie gonieniu za dalekim od wiary modnym świętem z Zachodu. Jego wypowiedź była szeroko komentowana w mediach. O swojej wierze i podejściu do niej głośno mówi także Skolim. Artysta disco-polo nie wstydzi się mówić i pokazywać swoich wartości.

Jestem osobą wierzącą, tak mnie prababcia wychowała i to z domu wyniosłem. Gdzieś mi to ułatwia żeby się nie pogubić, żeby żyć, żeby bawić się tym. Wiadomo, że ten show-biznes jest wszystko na granicy i tutaj każdy twój krok jest oceniany i wiesz, gdybyś ty miał gorszy dzień i gdzieś tam przykładowo zwymiotował, to by było, że po prostu boli cię brzuch. Gdybym ja to zrobił, to by było, że jestem pijany, naćpany, czy coś jest ze mną nie tak (...). Jestem osobą wierzącą, tak zostałem wychowany. Szanuję i wierzących i niewierzących. Jak komuś to ułatwia w życiu, to wielki szacunek

- wyznał Skolim w wywiadzie z Pomponikiem.