Filip Chajzer już niedługo pojawi się w klatce jako zawodnik MMA, jednak zanim to nastąpi, dziennikarz wziął udział w konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie i przyznał przed wszystkimi, że w przeszłości miał spory problem z narkotykami. Tak mocnego wyznania, chyba nikt się nie spodziewał.

Filip Chajzer przez wiele lat związany był ze stacją TVN, jednak rok temu podjął decyzję o odejściu z telewizji i skupił się na gastronomii. 39-latek na początku kwietnia bieżącego roku otworzył pierwszy własny food-truck z kebabem w centrum Warszawy. Oprócz sprzedawania kebabów, Filip Chajzer już niedługo zawalczy na gali Fame MMA, a jego przeciwnikiem został Gimper. Podczas pierwszej konferencji na żywo dotyczącej walki w klatce, 39-latek zszokował opinię publiczną szczerym wyznaniem.

Filip Chajzer przyznał, że nie boi się walki i jest to dla niego pewna forma oczyszczenia:

Chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia dla mnie czegoś turbo istotnego. Wiem, że moje życie już nie będzie takie samo, tego będzie dużo, ale wiem, że powinienem i chcę stanąć w prawdzie. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki. Odpowiem ci, że nie. Przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie - elo. Walka z nim to trochę dla mnie jak paproch

Jednak dla fanów Filipa Chajzera najbardziej zaskakujący jest fakt, że prezenter przed milionami osób przyznał, że był uzależniony od narkotyków.

Byłem ćpunem. Waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie co 6 minut. Taki mój interwał. Każda sekunda staje się wiecznością, to jest tak totalne g*wno. (...) Moi drodzy, jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o moje życie

- wyznał.