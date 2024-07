9 z 9

Podsumowanie:

Pełna lista zwycięzców!

Grammy 2017 - Album roku: 25 - Adele

Grammy 2017 - Nagranie roku: "Hello" - Adele

Grammy 2017 - Piosenka roku: "Hello" — Adele

Grammy 2017 - Najlepszy nowy artysta: Chance The Rapper

Grammy 2017 - Najlepszy teledysk: "Formation" - Beyonce

Grammy 2017 - Najlepszy album pop: 25 - Adele

Grammy 2017 - Najlepszy występ pop (solo): "Hello" - Adele

Grammy 2017 - Najlepszy występ pop (duet/zespół): "Stressed Out" — Twenty One Pilots

Grammy 2017 - Najlepszy album rock: Tell Me I'm Pretty - Cage The Elephant

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka rock: "Blackstar" - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy występ rock: "Blackstar" - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy album alternatywny: Blackstar - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy album dance/elektronika: Skin - Flume

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka dance: "Don't Let Me Down" — The Chainsmokers featuring Daya

Grammy 2017 - Najlepszy występ metal: "Dystopia" - Megadeth

Grammy 2017 - Najlepszy album R&B: Lalah Hathaway Live — Lalah Hathaway

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka R&B: "Lake By the Ocean" - Maxwell

Grammy 2017 - Najlepszy występ R&B: "Cranes in the Sky" — Solange

Grammy 2017 - Najlepszy album rap: Coloring Book - Chance The Rapper

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka rap: "Hotline Bling" - Drake

Grammy 2017 - Najlepszy występ rap: "No Problem" — Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

Grammy 2017 - Najlepszy album urban contemporary: Lemonade — Beyoncé