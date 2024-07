1 z 13

Na rozdaniu Grammy 2017 pojawiła cała plejada największych, światowych gwiazd muzyki. Wśród nich królowała ciężarna Beyonce, której występ przejdzie do historii! Furorę zrobiła również Adele, która zdobyła najwięcej statuetek!

Grammy 2017 - kreacje gwiazd na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Jennifer Lopez, Lady Gaga, Rihanna, Celine Dion, Katy Perry, Heidi Klum, Paris Jackson, Demi Lovato i wiele innych gwiazd. Na Grammy 2017 pojawiła się również... Edyta Górniak!

Która z nich wyglądała najlepiej? Zobaczcie sami i oceńcie!

Grammy 2017 - lista laureatów

A oto lista laureatów Grammy 2017:

Grammy 2017 - Album roku: 25 - Adele

Grammy 2017 - Nagranie roku: "Hello" - Adele

Grammy 2017 - Piosenka roku: "Hello" — Adele

Grammy 2017 - Najlepszy nowy artysta: Chance The Rapper

Grammy 2017 - Najlepszy teledysk: "Formation" - Beyonce

Grammy 2017 - Najlepszy album pop: 25 - Adele

Grammy 2017 - Najlepszy występ pop (solo): "Hello" - Adele

Grammy 2017 - Najlepszy występ pop (duet/zespół): "Stressed Out" — Twenty One Pilots

Grammy 2017 - Najlepszy album rock: Tell Me I'm Pretty - Cage The Elephant

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka rock: "Blackstar" - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy występ rock: "Blackstar" - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy album alternatywny: Blackstar - David Bowie

Grammy 2017 - Najlepszy album dance/elektronika: Skin - Flume

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka dance: "Don't Let Me Down" — The Chainsmokers featuring Daya

Grammy 2017 - Najlepszy występ metal: "Dystopia" - Megadeth

Grammy 2017 - Najlepszy album R&B: Lalah Hathaway Live — Lalah Hathaway

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka R&B: "Lake By the Ocean" - Maxwell

Grammy 2017 - Najlepszy występ R&B: "Cranes in the Sky" — Solange

Grammy 2017 - Najlepszy album rap: Coloring Book - Chance The Rapper

Grammy 2017 - Najlepsza piosenka rap: "Hotline Bling" - Drake

Grammy 2017 - Najlepszy występ rap: "No Problem" — Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

Grammy 2017 - Najlepszy album urban contemporary: Lemonade — Beyoncé

