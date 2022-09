15-lecie magazynu "Party"! Oto zwycięzcy plebiscytów z okazji naszego jubileuszu! [ZDJĘCIA]

W tym roku magazyn "Party" świętuje 15-lecie! Z tej okazji na rynku ukazał się najnowszy, urodzinowy numer, a w nim... wyjątkowa sesja z laureatami naszych corocznych plebiscytów! Do kogo tym razem trafiły statuetki z okazji 15-lecia "Party"? Kto okazał się ulubioną gwiazdą naszych czytelniczek? Do kogo powędrował tytuł "Ikony Stylu"? Jaki serial i show okazały się bezkonkurencyjne? Poznajcie szczegóły!

Oto zwycięzcy plebiscytów z okazji 15-lecia "Party"

Jak świętować, to tylko z pompą! Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz, z okazji 15-lecia magazynu "Party", postanowiliśmy nagrodzić Wasze ulubiony gwiazdy i produkcje. Łącznie w plebiscytach oddaliście ponad 770 tysięcy głosów. Ponadto - postanowiliśmy przyznać kilka nagród specjalnych - "Fenomen 15-lecia" - dla gwiazd, które od samego początku istnienia naszego magazynu są... wierne sobie, swoim ideałom i nikogo nie udają. Sprawdźcie, kto tym razem otrzymał nasze statuetki!

IKONA STYLU 15-lecia "Party"

W tej kategorii bezkonkurencyjna okazała się po raz kolejny Paulina Sykut! Zaraz za nią uplasowała się Kinga Rusin, zaś trzecie miejsce zdobyła Julia Wieniawa!

Karolina Jóźwiak

SHOW 15-lecia "Party"

W kategorii SHOW najlepszy okazał się format "X-Factor". Na sesję do magazynu zaprosiliśmy więc prowadzącą program, Patricię Kazadi! Dalsze miejsca zajęły programy "Dance Dance Dance" oraz "The Voice of Poland".

Karolina Jóźwiak

SERIAL 15-lecia "Party"

"BrzydUla", ponownie jak rok temu, nie dała szans pozostałym hitowym polskim serialom! Tym razem produkcję TVN na sesji reprezentowała zjawiskowa Julia Kamińska. Drugie miejsce zajął serial "Ranczo", zaś trzecie - "Na wspólnej".

Karolina Jóźwiak

JUROR 15-lecia

W tej kategorii o statuetkę walczyły największe polskie gwiazdy, ale Justyna Steczkowska nie dała nikomu szans! W roli trenerki "The Voice of Poland" sprawdza się doskonale do teraz, kiedy na antenie TVP 2 możemy oglądać kolejną edycję. Na drugim miejscu uplasowała się Edyta Górniak, zaś na trzecim - Magda Gessler!

Marta Rzepka

REALITY SHOW 15-lecia

W tym plebiscycie rywalizacja trwała do ostatnich minut i do końca nie było pewne, które reality show okaże się tym najlepszym. Ostatecznie, najwięcej głosów zdobył program "Ślub od pierwszego wejrzenia", który na sesji reprezentowali Aneta i Robert Żuchowscy w towarzystwie synka, Mieszka!

Karolina Jóźwiak

FENOMEN 15-lecia - Magda Gessler

Charyzma, niepowtarzalność, rewolucja - dla Magdy Gessler niemożliwe nie istnieje, co od lat udowadnia nam m.in. w "Kuchennych rewolucjach" ratując upadające biznesy restauratorów. Nie ma w Polsce większego kulinarnego autorytetu, dlatego nagroda za całokształt nie mogła nie trafić w ręce samej Magdy Gessler!

Karolina Jóźwiak

FENOMEN 15-lecia - Anna Mucha

Niedługo będzie świętować 30-lecie pracy artystycznej, a my od 15 lat mamy to szczęście, że na bieżąco możemy informować czytelników, co dzieje się w życiu tej aktorki! Bezkompromisowa, utalentowana, piekielnie błyskotliwa - panie i panowie - oto Anna Mucha!

Karolina Jóźwiak

Laureaci w pozostałych kategoriach:

GWIAZDA 15-LECIA MAGAZYNU "PARTY" - Doda

OSOBOWOŚĆ TELEWIZYJNA 15-LECIA - Kinga Rusin

HIT 15-LECIA - Michał Szpak "Color of your life"

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Oficjalną sesję zdjęciową znajdziecie w nowym numerze "Party", a rozmowy z laureatami - już na Party.pl.