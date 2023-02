Grammy 2023: Spektakularne kreacje gwiazd: Beyonce, Adele, Harry Styles, Lizzo... [ZDJĘCIA]

Nagroda Grammy to najbardziej prestiżowa nagroda muzyczna na świecie na miarę filmowych Oscarów. Każdy liczący się artysta liczy na nominację, nie wspominając już o statuetce. Właśnie poznaliśmy nominowanych muzyków, którzy mają szansę na to wyróżnienie. Zobacz: Polski muzyk laureatem Grammy Na liście nominowanych nie mogło zabraknąć oczywiście królowej pop, Beyonce , która walczy aż w sześciu kategoriach. Tyle samo statuetek ma szansę zgarnąć Sam Smith i Pharrell Williams . Po piętach im depczą Iggy Azalea , Jack White , Sia czy Ed Sheeran . Zobaczcie pełne zestawienie: Nagranie roku: "Fancy" - Iggy Azalea Featuring Charli XCX "Chandelier" - Sia "Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith "Shake It Off" - Taylor Swift "All About That Bass" - Meghan Trainor Album roku: "Morning Phase" - Beck "Beyoncé" - Beyoncé "X" - Ed Sheeran "In The Lonely Hour" - Sam Smith "Girl" - Pharrell Williams Piosenka roku: "All About That Bass" - Meghan Trainor "Chandelier" - Sia "Shake It Off" - Taylor Swift "Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith "Take Me To Church" - Hozier Najlepszy nowy artysta: Iggy Azalea Bastille Brandy Clark Haim Sam Smith Najlepsze solowe wykonanie utworu pop: "All Of Me" (Live) - John Legend "Chandelier" - Sia "Stay With Me" (Darkchild Version) - Sam Smith "Shake It Off" - Taylor Swift "Happy" (Live) - Pharrell Williams Najlepszy wokalny album pop: "Ghost Stories" - Coldplay "Bangerz" - Miley Cyrus "My Everything" - Ariana Grande "Prism" - Katy Perry "X" - Ed Sheeran "In The Lonely Hour" - Sam Smith Najlepsze wykonanie utworu rock: "Gimme Something Good" - Ryan Adams "Do I Wanna...