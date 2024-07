Szykujcie się na prawdziwe szaleństwo! Już 16 lipca premiera nowego sezonu światowego hitu "Gra o tron". W Polsce premiera siódmego sezonu odbędzie się 17 lipca, a całość będzie składać się z siedmiu odcinków. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 28 sierpnia. Wszystkie odcinki będzie można oglądać na HBO i HBO GO.

Co nowego z "Grze o tron"?

Czego możemy spodziewać się po najnowszym sezonie? W krainie Westeros trwa nieustanna walka o władzę nad siedmioma królestwami. Jak wiadomo, w serialu walka o władzę to również walka o życie... Jaime i Cersei muszą uporać się z osobistą tragedią i znaleźć siły, by utrzymać władzę w Królewskiej Przystani, gdzie szala przechyla się na stronę sekty Wielkiego Wróbla. Ród Boltonów staje się znaczącym graczem w walce o tron i jednocześnie największym koszmarem Sansy i Theona. Zdeterminowana Arya poświęci wiele, by pomścić swoich bliskich. Po drugiej stronie morza Daenerys zmierzy się z demonami przeszłości, a zgorzkniały Tyrion będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. A na horyzoncie pojawi się zupełnie nowe zagrożenie...

A teraz czas na spoilery! Uwaga! Nie czytajcie, jeśli chcecie zostać zaskoczeni serialem!

Według nieoficjalnych informacji, które krążą po internecie, Sansa w siódmym sezonie "Gry o tron" ma wydać wyrok śmierci na Littlefingera, a wykona go Arya. Sam i Bran ponoć odkryją prawdziwe pochodzenia Jona Snowa. Ale to ostatni odcinek ma zaskoczyć najbardziej! Ma się w nim okazać, że jest on Targaryenem o imieniu Aegon. My te spoilery traktujemy z przymrużeniem oka - już wielokrotnie serial "Gra o tron" zaskakiwał niespodziewanymi zwrotami akcji. A jak będzie teraz?

A oto zwiastun "Gry o tron".

"Gra o tron" - będziecie oglądać?

