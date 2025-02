„Biały Lotos” wraca z 3. sezonem. Kiedy premiera serialu Max?

„Biały Lotos” to jeden z najpopularniejszych seriali platformy Max ostatnich lat. Produkcja, dzięki której kariera Jennifer Coolidge otrzymała drugie życie, wraca z 3. sezonem już w lutym 2025 roku. Seria o równie uprzywilejowanych, co paskudnych ludziach tym razem przenosi nas do luksusowego kurortu w Tajlandii. Kiedy premiera i o czym będzie kontynuacja produkcji?