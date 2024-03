To już! Dagmara Kaźmierska zagrała w "Pamiętnikach z wakacji", a emisja pierwszego odcinka jest już za rogiem. Celebrytka wcieliła się w Grażynkę, która jest właścicielką restauracji na Wyspach Kanaryjskich. Jak wypadła gwiazda "Królowych życia"? Sami się przekonajcie!

Dagmara Kaźmierska obecnie wyciska siódme poty na treningach do "Tańca z gwiazdami". Osobowość i przebojowość gwiazdy "Królowych życia" sprawiają zaś, że widzowie chętnie głosują na nią i jej partnera Marcina Hakiela.

Już niebawem Dagmara Kaźmierska pojawi się w kolejnym telewizyjnym hitcie, który powrócił na ekrany po kilku latach. Celebrytka wraca do "Pamiętników z wakacji", w których wcieli się w serialową Grażynkę, która mieszka na Gran Canari. Wszystko zacznie się komplikować, kiedy na wyspie pojawi się jej nastoletnia córka z niespodziewanym towarzystwem.

Już dziś zakończy się historia jednych uczestników i rozpocznie kolejna z udziałem Dagmara Kaźmierskiej, a dokładnie Grażynki. W "Pamiętnikach z wakacji" celebrytka wcieli się we właścicielkę restauracji, która serwuje znakomite schabowe. Bohaterka jest w związku z Tadeuszem, z którym nie szczędzą sobie czułości. Wszystko się zmienia, gdy na wyspie pojawia się córka Grażynki z przyjaciółką. Dziewczyna będzie sprawiać niemałe problemy i zaprosi nowo poznanych chłopaków na darmowy obiad do jej restauracji. Jakby tego było mało, Grażyna odkryje, że coś się dzieje między jej córką i Tadeuszem. Będziecie oglądać?

Przypominamy, że Dagmara Kaźmierska swoją karierę telewizyjną rozpoczęła właśnie w "Pamiętnikach z wakacji". Celebrytka cieszy się, że mogła powrócić do formatu i zachęca wszystkich do obejrzenia odcinka z jej udziałem. A ten już dziś, w środę, 20 marca!

Jak wiecie, karierę telewizyjną zaczynałam od ''Pamiętników z wakacji'', no i właśnie jest powrót do korzeni. Już w środę o 21.00 w TV4 możecie zobaczyć moje przygody na Wyspach Kanaryjskich. Nie no Grażynka będzie królową wyspy. Musicie być z nami

— zachęciła do oglądania Dagmara Kazmierska.