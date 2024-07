Pierwsza edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" cieszyła się ogromną popularnością, choć do castingów do show gwiazdy podchodziły z rezerwą i ostatecznie wiele z nich zrezygnowało. Sukces formatu sprawił, że niektóre z celebrytek mocno przemyślały swoją decyzję i wszystko wskazuje na to, że druga odsłona programu będzie mogła pochwalić się naprawdę mocną obsadą. Przypomnijmy: Terentiew ujawniła pierwsze nazwiska drugiej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Wśród potwierdzonych gwiazd znalazła się Joanna Liszowska. Aktorka i wokalistka ponoć długo zastanawiała się nad propozycją Polsatu, ale ostatecznie zdecydowała się wystąpić w muzycznym show. Wiele wskazuje na to, że będzie nie tylko jedną z faworytek produkcji, ale i najlepiej zarabiającą gwiazdą. Jak donosi "Fakt", Liszowska za udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" może zainkasować nawet do 160 tysięcy złotych. Za każdy odcinek ma bowiem dostać około 20 tysięcy złotych.

Taka kwota na pewno robi wrażenie. Będziecie oglądać Liszowską w "TTBZ"?

