Serial " Przyjaciółki " jest emitowany od kilku lat i przez ten czas zyskał duże grono wiernych fanów, którzy regularnie śledzą losy bohaterek serialu. Nic więc dziwnego, że stacja Polsat podjęła decyzję o kontynuowaniu serialu. Już wiosną 2016 roku rozpocznie się emisja 7. sezonu serialu. Będzie 7. sezon "Przyjaciółek" Niedawno zakończyła się emisja 6. sezonu, w którym nie zabrakło nowych romansów i rewolucyjnych zmian w życiu bohaterek , które grają - Małgorzata Socha, Magda Stużyńska, Joanna Liszowska i Anita Sokołowska. Ostatni sezon cieszył się świetną oglądalnością ( średnio 2 miliony widzów), dlatego jak podaje se.pl, aktorki wrócą na plan już w grudniu. Podobno mogą nawet liczyć na podwyżki. Decyzja Polsatu to dobra wiadomość dla Joanny Liszowskiej . Po wypadku, do którego doszło w ubiegłym roku , aktorka miała złą prasę i mówiło się nawet, że Polsat albo zrezygnuje z emisji serialu albo usunie jej wątek. Stacja nie zdecydowała się jednak na tak rewolucyjną zmianę, dlatego aktorka oraz jej fani mogą odetchnąć z ulgą. Liszowska nie zniknie z telewizji! ZOBACZ: „Przyjaciółki" hitem jesiennej ramówki! Co wiesz o tym serialu? Sprawdź się!