Joanna Liszowska wie, jak zaskoczyć! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" na pokazie mody zaprezentowała się w nowym wydaniu. Odmieniona Joanna Liszowska skradła uwagę fotoreporterów, pozując w nowej fryzurze z grzywką i eksponując głęboki dekolt w czarnym, dopasowanym topie. Jak wypadła? Zobaczcie!

Joanna Liszowska pozuje w nowej fryzurze z grzywką. Co za metamorfoza

Joanna Liszowska jednego dnia była obecna aż na dwóch dużych eventach. Przed południem aktorka pojawiła się barwnej sukience na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, a wieczorem wybrała się na pokaz mody marki Deni Cler. Tym razem gwiazda serialu "Przyjaciółki" zdecydowała się na białą marynarkę, którą zestawiła z czarnymi spodniami i bogato zdobionym topem, który mocno odsłonił dekolt. Co prawda, nowa fryzura przyciąga wzrok i Joanna Liszowska prezentuje się w niej naprawdę doskonale i ultra kobieco, ale to głęboki dekolt gra pierwsze skrzypce. Oceńcie sami!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Tego dnia Joanna Liszowska udowodniła, że kobieta zmienną jest i wieczorem pożegnała wysokiego koka i suknię w kwiaty, aby wybrać stylizację bardziej pasującą do okazji. Trzeba przyznać, że wybór eleganckiego garnituru to strzał w dziesiątkę, a jeśli chodzi o odważny top, to jak wiadomo, aktorka nie boi się eksponować kobiecych kształtów i chętnie je podkreśla na czerwonym dywanie. Tak było też tym razem.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Na pokazie Deni Cler pojawiła się cała plejada gwiazd, a wśród nich m.in. nie zabrakło Danuty Stenki, która na tę okazję wybrała elegancki biały garnitur. Aktorka wyglądała pięknie i z klasą! Zobaczcie, kto jeszcze pojawił się na premierze marki Deni Cler. Jak oceniacie stylizacje?

