Joanna Liszowska ostatnio zaskakiwała na czerwonym dywanie, a teraz prezentuje się w naturalnym wydaniu. Fanki gwiazdy serialu "Przyjaciółki" rozpływają się nad nowym zdjęciem bez makijażu i nie ukrywają, że to dla nich dość duże zaskoczenie. Internautki zwróciły uwagę na coś jeszcze!

Joanna Liszowska pozuje bez makijażu

Gwiazda serialu "Przyjaciółki" nie ma najmniejszych oporów, aby w mediach społecznościowych publikować swoje zdjęcia w naturalnym wydaniu. Ten trend, na który decyduje się niewiele gwiazd, cieszy się ogromną popularnością wśród internautów, którzy chętnie oglądają nieretuszowane zdjęcia gwiazd. To opozycyjny trend do filtrowanych fotografii, które dosłownie zalewają media społecznościowe. Tym razem, to Joanna Liszowska zdecydowała się pochwalić swoim zdjęciem bez grama make-upu i nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa:

Kiedy cudownie zmrozi Ci facjatę i czujesz się absolutnie #happy napisała Joanna Liszowska na Instgarmie

Jedna z internautek zwróciła uwagę na fakt, że Joanna Liszowska pięknie wygląda bez makijażu. Trzeba przyznać, że na zdjęciach z czerwonego dywanu aktorka wygląda nieco inaczej.

Wow, nie myślałam, że taka ładna kobietą gdy jest sauté

To dopiero początek komplementów pod adresem Joanny Liszowskiej i jej zdjęcia, na którym pozuje bez makijażu. Internautki piszą wprost, że gwiazda serialu "Przyjaciółki" jest piękną kobietą.

Jest Pani prześliczną kobietą

Jak pięknie szczęśliwa twarz i radość w oczach.

Instagram @joannaliszowskaofficial

Uwagę na zdjęcie Joanny Liszowskiej zwróciła też Nicole Bogdanowicz, która również gra w serialu "Przyjaciółki". 26-letnia aktorka pisze wprost, że widać szczęście wymalowane na twarzy Joanny Liszowskiej.

Widać, że happy, bo wyglądasz świetnie! napisała Nicole Bogdanowicz

Też zauważyliście, że gwiazda Polsatu wygląda wyjątkowo?

fot. Kurnikowski/AKPA Jacek Kurnikowski/AKPA