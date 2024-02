Joanna Liszowska i Małgorzata Foremniak pojawiły się na czerwonym dywanie w stylizacjach z kwiatami w roli głównej. Jak przystało na wiosenną ramówkę gwiazdy wybrały stylizacje z barwnymi motywami i z uśmiechami prezentowały się na ściance, pozując fotoreporterom. Zestaw Joanny Liszowskiej to dość nieoczywisty wybór. Zobaczcie sami!

Joanna Liszowska w barwnej sukience, ale to Małgorzata Foremniak zachwyca w garniturze w kwiaty

Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu pojawiła się plejada gwiazd, które są doskonale znane widzom stacji, jak i tych, które dopiero pojawią się w programach rozrywkowych, jak chociażby w "Tańcu z Gwiazdami". Wśród uczestników eventu nie mogło zabraknąć Joanny Liszowskiej. Aktorka, która przyzwyczaiła nas już do swoich zaskakujących stylizacji, tym razem również nie zawiodła i na ramówce pojawiła się w sukience o kroju płaszcza w bardzo energetycznych barwach. Trzeba przyznać, że Joanna Liszowska wie, jak zwrócić na siebie uwagę fotoreporterów. Tylko spójrzcie!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Co ciekawe, Małgorzata Foremniak tego dnia również wybrała motyw kwiatowy, ale zdecydowała się na bardziej stonowany look z garniturem w roli głównej. Jak wiadomo, damskie garnitury już od dawna stanowią świetną alternatywę dla sukienek, a teraz Małgorzata Foremniak udowadnia, że można w nich wyglądać ultra kobieco. Gwiazda zdecydowała się na pastelowy odcień błękitu z różowymi i fioletowymi kwiatami. Trzeba przyznać, że ten zestaw to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

fot Adam Jankowski/REPORTER

Która stylizacja podoba Wam się bardziej? Sukienka Joanny Liszowskiej czy garnitur Małgorzaty Foremniak?

Fot. Pawel Wodzynski/East News