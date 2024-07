To już pewne. Maryla Rodowicz wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2022/2023 w Polsacie, która odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie. Jak podaje Pudelek.pl królowa sceny wynegocjowała fortunę za swoje show!

Bez Maryli trudno wyobrazić sobie Sylwestra, dlatego nadal może liczyć na iście gwiazdorskie warunki, porównywalne tylko do kilku innych wykonawców - czytamy.

Poznajcie szczegóły!

Sylwester Polsatu: Maryla Rodowicz zarobi fortunę

Jak co roku to dwie telewizje, Polsat oraz TVP, powalczą o widzów i wysoką oglądalność podczas imprez sylwestrowych. Obie stacje od jakiegoś czasu ogłaszają nazwiska wykonawców, którzy pojawią się na scenie. Podczas "Sylwestra Marzeń" w TVP będą to m.in. Justyna Steczkowska, Sara James, Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra czy Viki Gabor.

Polsat na swoją imprezę ściągnął m.in. Dodę, Cleo, Beatę Kozidrak, Dawida Kwiatkowskiego i... Marylę Rodowicz, która ze względu na propozycję tej stacji odmówiła występu w Telewizji Polskiej. Jest szansa, że Marylę do występu w Polsacie przekonała zaproponowana stawka. Jak podaje Pudelek.pl w grę wchodzi około 100 tysięcy złotych.

Ale to nie wszystko.

Polsat opłaci również specjalny kamper dla Rodowicz i jej ekipy:

Stacja zapłaci też za luksusowego kampera, w którym Maryla będzie oczekiwać na swój występ, bo "Sylwestrowa Moc Przebojów" w tym roku odbędzie się w Parku Śląskim - czytamy.

Maryla Rodowicz już szykuje kreację na swój występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Wiadomo również, że na scenie zaśpiewa z Dodą. Czekacie na ich występ? Obie panie mogą mieć silną konkurencję - chodzą bowiem plotki, że na Sylwestrze Polsatu ma pojawić się również... Shakira!