Dorota z "Rolnik szuka żony" na najnowszych zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych prezentuje się niczym gwiazda serialu "Przyjaciółki". Ukochana Waldemara dotychczas prezentowała się w długich, prostych włosach, a teraz zaskoczyła w nowym wydaniu. Takiej Doroty nie znacie, ale to nie wszystko... Trzeba przeczytać ten wpis!

Dorota z "Rolnik szuka żony" niczym Joanna Liszowska

Dorota i Waldemar są jedną z najbardziej zaskakujących par w historii programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo uczestnik wybrał Ewę, to szybko okazało się, że to Dorota jest jego drugą połówką i dziś tworzą szczęśliwy związek i niebawem planują zamieszkać razem. Na temat ich związku w sieci krąży mnóstwo plotek, ale ostatnio Dorota wszystko zdementowała i potwierdziła, że nadal jest z Waldemarem. Teraz zaskoczyła w nowym wydaniu i z uśmiechem na twarzy i pięknymi lokami, pisząc wprost:

Nie ma szans, aby wszyscy Cię lubili

Instagram @bully_b33

Internauci są pod wrażeniem nowego kadru i porównują Dorotę z "Rolnika" do Joanny Liszowskiej, gwiazdy "Przyjaciółek", która na co dzień nosi piękne bujne loki. Też widzicie to podobieństwo?

Jak Joanna Liszowska

Pięknie Pani wygląda

Piękne loki

Faktycznie Dorota wygląda jak Joanna Liszowska? Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" już wcześniej była porównywana do znanej aktorki i wtedy chodziło o podobieństwo do Katarzyny Bujakiewicz.