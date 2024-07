1 z 12

Połączona z akcją charytatywną "I Ty możesz sięgnąć gwiazd" wczorajsza gala Viva! Najpiękniejsi 2014, zorganizowana już po raz 11., przyciągnęła wiele gwiazd. Uhonorowano na niej Piotra Adamczyka i nieobecną Annę Przybylską. Podczas imprezy mogliśmy usłyszeć największe przeboje polskich gwiazd: Edyty Górniak, Justyny Steczkowskiej czy Andrzeja Piasecznego.

Swoją obecnością zaszczycili wydarzenie między innymi: Małgorzata Socha, Michał Piróg, Julia Pietrucha, Monika Richardson czy Zbigniew Zamachowski. Po uroczystej gali przyszedł czas na afterparty, a więc mogliśmy podejrzeć, czy gwiazdy chętnie ze sobą rozmawiają, czy wolą się unikać. A jeśli tak to kto z kim najchętniej spędzał czas.

Dla większości uroczystość była dobrą okazją, by porozmawiać ze znajomymi, na co pewnie nie mają czasu na co dzień.