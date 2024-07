Patrycja Kazadi została jedną z ambasadorek fundacji charytatywnej Ewy Minge "Black Butterflies", która wspierać będzie osoby walczące z rakiem. Dlaczego wokalistka zdecydowała się tak bardzo zaangażować w najnowszy pomysł projektantki?

Nie zastanawiałam się ani chwili z kilku powodów: z prywatnych powodów, również z powodu tego, że empatycznie się związałam z historią Ewy, a po trzecie dlatego, że jeżeli w jakimkolwiek stopniu mogę się przyczynić do szerzenia wiedzy na temat raka, do pomocy podopiecznym, do pomocy innym do spełniania swoich marzeń, to nie mam się nad czym zastanawiać.