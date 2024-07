Dokładnie w czerwcu, 10 lat temu zakończyła się pierwsza polska edycja programu "Idol". Co tydzień przed telewizorami show gromadziło ok. 10 milionów Polaków (!) którzy przyglądali się odkrywanym na wizji talentom wokalnym.

Wśród uczestników największe sukcesy odnieśli: Ania Dąbrowska, Alicja Janosz, Tomek Makowiecki i Ewelina Flinta. Najbardziej na udziale w show zyskali również: prowadzący program Maciek Rock oraz jurorzy Kuba Wojewódzki i Elżbieta Zapendowska. Oni wszyscy stali się rozpoznawalni i do dziś są obecni w polskim show-biznesie.

Finaliści programu odnosili mniejsze bądź większe sukcesy. Tym pierwszym było wspólne nagranie płyty "Idol TOP 10" (pokryła się złotem) i występ na sopockiej scenie, gdzie raz jeszcze wykonali na żywo swoje ulubione piosenki z show. Nagrana przez Alicję Janosz i przyjaciół piosenka "Może się wydawać" była przebojem 2002 roku.

A co słychać dzisiaj u bohaterów, którzy z dnia na dzień zawładnęli masową wyobraźnią Polaków? Jak potoczyło się ich życie po programie i jak dzisiaj wyglądają? AfterParty.pl sprawdziło to specjalnie dla was!