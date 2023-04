"Love Island 7”: Finaliści wspólnie świętowali zakończenie show. Zabrakło jednak Huberta i Agaty

Uczestnicy 5 edycji "Love Island" szybko się za sobą stęsknili. Zaraz po powrocie do kraju zorganizowali wspólną kolację w Zakopanem. Wieczór nieco się przedłużył, a uczestnicy nie ukrywali radości ze wspólnej zabawy. Kto pojawił się na imprezie? "Love Island 5": Uczestnicy imprezują w Zakopanem. Szaleństwo: uściski i tańce Zakończyła się piąta edycja "Love Island", ale emocje po programie wciąż towarzyszą widzom. Wszyscy zastanawiają się, która para przetrwa poza show. Wśród uczestników doszło już nawet do pierwszych rozstań. Relacja Oliwii i Konrada nie przetrwała po "Love Island", mimo że początkowo kontynuowali związek po programie. Szansa na miłość pojawiła się za to u Ani i Włodka, którzy wywołali sporo kontrowersji w "Love Island" . Miłość na wyspie znaleźli także finaliści programu Josie i Kuba, którzy wciąż udowadniają jak silne jest ich uczucie. Para dopiero co wróciła z Hiszpanii. Josie i Kuba pokazują swoje pierwsze chwile w Polsce razem. Na ich relacjach nie brakuje miłości. Większość czasu spędzają na imprezowaniu z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Ostatnio para zaprosiła do rodzinnego miasta Kuby część ekipy z "Love Island". Uczestnicy świetnie bawili się na wspólnej imprezie. Na Instagramie pojawiła się obszerna relacja. Kogo brakowało na "zlocie absolwentów" ? Zobacz także: "Love Island 5": Na jedną rzecz w związku z Josie Kuba się nie zgodzi: "Nigdy" Jak widać na wspólnym zdjęciu, na imprezie w Zakopanem bawiła się tylko część uczestników. Wśród nich znalazł się Kuba, Josie, Sidikii, Ania, Ola oraz Włodek. Oprócz gwiazd 5 edycji "Love Island" na imprezie pojawiła się...