Sylwia Grzeszczak jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Już dziś zagra podczas Top of the Top Sopot Festivalu 2024. Jej przeboje plasują się w czołówkach list przebojów, tymczasem sieć podbija również stare nagranie z początku kariery. Pamiętacie ten kultowy występ 16-letniej Sylwii Grzeszczak?

Reklama

Stare nagranie z Sylwią Grzeszczak robi furorę w sieci

Sylwia Grzeszczak dziś jest jedną z topowych polskich wokalistek, jednak być może nie wszyscy pamiętają, że zaczynała swoją karierę jako mała dziewczynka. W sieci furorę robi archiwalne nagranie z Sylwią Grzeszczak, kiedy próbowała swoich sił w programie "Idol". Jak prezentowała się prawie dwie dekady temu?

Kiedy 16-letnia Sylwia Grzeszczak stanęła przed surowymi jurorami "Idola" i zakomunikowała, że ma zamiar zaśpiewać "I will always love you" z repertuaru Whitney Houston, Kuba Wojewódzki podsumował:

To jest wyrok śmierci.

16-letnia wokalistka przyznała: "Wiem", jednak zaprezentowała swój aranż.

Jak będziemy wychodzić w trakcie utworu to znaczy, że nam się nie podobało ok? - nie ułatwiał Kuba Wojewódzki.

Nagranie z przesłuchania Sylwii Grzeszczak w "Idolu" do dziś robi wrażenie na internautach. Nagranie bije rekordy popularności m. in. na TikToku:

Zobacz także

Nie wierzę, że ona miała 16 lat

Teraz robi większą karierę niż oni wszyscy

Sylwia to najlepszy przykład jak się nie poddawać i walczyć o swoje marzenia.

Moim zdaniem Sylwia nadal ma w sobie taką wrażliwą dziewczynkę :) to bardzo widać

To były czasy, gdzie trzeba było coś potrafić

Co oni tacy chamscy, przecież świetnie zaśpiewała - dziwią się internauci,

Jednak "Idol" to nie był pierwszy występ Sylwii Grzeszczak w telewizji.

Tadeusz Wypych/REPORTER East News

Już jako malutka dziewczynka próbowała swoich sił w programie dla dzieci pt. "Od przedszkola od Opola", gdzie zaśpiewała "Byle było tak" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Spodziewaliście się, że wyrośnie z niej gwiazda estrady?

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak nie ukrywa szczęścia. "To dla mnie mega ważna chwila"