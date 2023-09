Doda poleciała na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych! Polska artystka zagra za oceanem koncerty dla tamtejszej Polonii, ale nie tylko. Gwiazda zaplanowała sześć koncertów, które odbędą się miastach, zamieszkałych przez wielu Polaków. Będą to m.in. Chicago oraz Nowy Jork. Pierwszy z serii amerykańskich koncertów Dody odbędzie się 22 kwietnia, a ostatni 1 maja. Diwa już dzisiaj wyruszyła w podróż do USA, by starannie przygotować się do trasy koncertowej. Ze swoimi polskimi fanami pożegnała się w iście gwiazdorskim stylu. Na swoim Instagramie zamieściła seksowną fotkę w topie w głębokim dekoltem. ;) Jednak nie dla wszystkich ten widok okazał się wystarczającym pocieszeniem. ;) I co mamy teraz bez Ciebie robić tyle czasu... mogłabyś chociaż jakiś singiel zostawić, żeby nam czas umilić do Twojego powrotu - napisał jeden z fanów. Myślicie, że gwiazda ma szansę błysnąć swoim talentem za oceanem? My będziemy trzymać za nią kciuki! Zobacz też: Doda wspomina swój udział w musicalu Metro: "Aż się łezka kręci"... I pokazuje zdjęcie! Doda już wkrótce rozpocznie trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Artystka pożegnała się z polskimi fanami gorącą fotką.