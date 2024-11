Kto odpadł w 9. odcinku "Tańca z gwiazdami"? Relacja na żywo

To właśnie dziś cztery pary powalczą o wielki finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". "Kryształowa kula" jest w zasięgu ich ręki, ale tylko trzy pary będą miały szanse zaprezentować się w finale i powalczyć o zwycięstwo i nagrodę pieniężną - 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Która z par powali jurorów i widzów na kolana, a kto będzie musiał pożegnać się z programem? Zobaczmy sami!

Wielki finał tanecznego show Polsatu jest już za rogiem, a w programie pozostały już tylko cztery pary: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" odpadli Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, a widzowie nie kryli swojego żalu z tego powodu. W dzisiejszym odcinku walka będzie bardzo zacięta, bo pary będą walczyć o finał. W ubiegłym odcinku największą ilość punktów od jury otrzymali Julia Żugaj i Wojciech Kucina, natomiast Maciej Zakościelny i Sara Janicka znaleźli się na końcu tabeli. Trzeba przyznać, że pozostały już tylko najmocniejsze pary i każdy z nich zasługuje na finał. Jednak zasady programu są nam wszystkim znane. A więc jak myślicie, kto będzie musiał pożegnać się "Tańcem z gwiazdami" tuż przed finałem? Przekonajmy się!

W półfinale Ewę Kasprzyk w jury wyjątkowo zastąpi Małgorzata Socha.

Właśnie rozpoczął się półfinał 15. edycji tanecznego show Polsatu, jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy zatańczyli paso doble. Jak oceniło ich jury?

Rafał Maserak: 9

Małgorzata Socha: 10

Tomasz Wolny: 8

Iwona Pavlović: 9

Razem: 36 punktów

Jako kolejni zaprezentowali się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli walca angielskiego. Jak im poszło?

Wasz taniec to był najpiękniejszy taniec, wasz duet to był najpiękniejszy duet i tym samym po prostu skradliście moje serce

Rafał Maserak: 9

Małgorzata Socha: 10

Tomasz Wolny: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 35 punkty

Następnie na parkiecie zobaczyliśmy quickstepa w wykonaniu Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Co mieli do powiedzenia jurorzy o ich tańcu?

Wcale nie jestem zdziwiona, że tak wszyscy kochają Cię jako aktora. To, co robisz to się przebija do ludzi, tak samo jak Twój taniec. (...) To był bardzo dobrze zatańczony quickstep i bardzo poprawnie

— powiedziała Iwona Pavlović.