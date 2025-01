Krzysztof Stanowski podczas orędzia najpierw puścił Jaruzelskiego, a później zaczął zdejmować ubrania. "Ja nic nie obiecuję"

Krzysztof Stanowski to dziennikarz oraz założyciel Kanału Zero, który na YouTube obserwuje blisko 1,5 mln osób. W lutym 2024 roku ogłosił, że planuje wystartować w wyborach na prezydenta RP. Choć początkowo deklarację potraktowano jako żart, dzisiaj jego kandydaturę wielu ekspertów oraz polityków bierze już na poważnie. We wtorek, 21 stycznia Stanowski wygłosił specjalne orędzie.