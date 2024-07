W tym roku po dłuższej przerwie do telewizji powrócił "Taniec z Gwiazdami". Na realizację formatu zdecydowała się stacja Polsat, która zrobiła wszystko, żeby show było najczęściej oglądanym programem tej wiosny. I tak się stało - żadna z propozycji konkurencji nie zbliżyła się nawet wynikami do osiągnięć "TzG". Nowa scenografia, prowadzący oraz jurorzy sprawili, że każdy odcinek gromadził przed telewizorami miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzili poczynania swoich idoli. Przypomnijmy: Co z drugą edycją "TzG"? Wyniki oglądalności zdecydowały

Reklama

Do programu zaproszono najgorętsze nazwiska ostatnich miesięcy, które stanęły do walki o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych. Na parkiecie pojawili się: Joanna Moro, Aneta Zając, Karolina Szostak, Klaudia Halejcio, Natalia Siwiec, Viola Arlak, Dawid Kwiatkowski, Jacek Lenartowicz, Jacek Rozenek, Piotr Gruszka, Rafał Brzozowski i Antek Królikowski. Po kilku tygodniach rywalizacji w finale zatańczą Zając i Moro. W ostatniej chwili szansę na finał stracił najmłodszy uczestnik zmagań i ulubieniec nastolatek, Dawid Kwiatkowski.

Zobacz: Szok! Dawid Kwiatkowski nie zatańczy w finale "Tańca z Gwiazdami"

Joanna Moro dała się poznać jako jedna z najbardziej zaangażowanych uczestniczek programu. Media rozpisywały się o jej wielogodzinnych treningach i wyrzeczeniach, które przynosiły skutki, zapewniając aktorce wysokie noty od jurorów oraz głosy widzów. Aneta Zając nie tańczy tak perfekcyjnie jak jej rywalka, ale może za to liczyć na ogromne wsparcie widzów, którzy w każdym odcinku gwarantowali jej przejście do kolejnego odcinka programu. W przypadku każdej z nich spekulowano również o domniemanych romansach z partnerami z parkietu, żadne nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

W dzisiejszym odcinku każda z nich zatańczy po trzy tańce, nie zabraknie również występów gwiazd, które odpadły w trakcie rywalizacji.

Zobacz także

Jak myślicie - do kogo trafi główna nagroda?

Reklama

Półfinał "Tańca z Gwiazdami":