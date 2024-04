Ta edycja "Tańca z gwiazdami" dostarczyła widzom naprawdę wielu emocji i aż trudno uwierzyć, że już za niecały tydzień zobaczymy ostatni odcinek programu. W wielkim finale zameldowały się trzy wspaniałe pary - Roksana Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maffashion i Michał Danilczuk. Kto zdobędzie kryształową kulę i 100 tysięcy złotych? Choć oficjalnie dowiemy się tego dopiero 5 maja, to jednak już teraz fani są niemal pewni, kto sięgnie po zwycięstwo!

Kto wygra "Taniec z gwiazdami"? Fani nie mają wątpliwości

Zbliżająca się do końca 14. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat od początku stała na niezwykle wysokim poziomie. Z każdym kolejnym tygodniem coraz trudniej było żegnać się z parami, które głosami widzów i jurorów niestety musiały opuścić program. W końcu po dziewięciu tygodniach tanecznej rywalizacji gwiazd dowiedzieliśmy się, że to Roxie Węgiel, Anita Sokołowska i Maffashion zmierzą się w ostatecznym starciu. A fani już teraz są niemal pewni, kto to starcie może wygrać!

Widzowie "Tańca z gwiazdami" twierdzą, że najprawdopodobniej to Roksana Węgiel i Michał Kassin sięgną po kryształową kulę! Swoje przypuszczenia argumentują tym, że Roxie trafił się naprawdę niesamowity tancerz, który układa jej zapierające dech w piersiach choreografie, pełne akrobacji i trudnych figur, jakich jeszcze w tym programie nikt nie widział. Na wielu fanach show robią one piorunujące wrażenie.

Jestem pod wielkim wrażeniem Michała. Jest artystą w pełnym tego słowa znaczeniu i widać to w każdym calu każdego występu, które są dopracowane do perfekcji: idąc od choreografii, poprzez udział w doborze pasujących kreacji, na scenografii kończąc.

Oni po prostu są wspaniale dobrani do tańca. Ich fenomen polega na tym, że Roxie potrafi zatańczyć wszystko, co przygotował dla niej Michał. A te choreografie są po prostu fenomenalne i nie sądzę, żeby którakolwiek gwiazda temu podołała. Roxie łączy w sobie talent plus pracowitość i to daje oszałamiające efekty. Brawo Michał twoje choreografie są po prostu wspaniałe. Życzę Wam zwycięstwa, bo nikt tak jak wy na to nie zasługuje.

Wygrani tej edycji! - piszą fani na temat Roxie i Michała Kassina

Też uważacie, że to właśnie Roksana Węgiel i Michał Kassin mają największe szanse na zdobycie kryształowej kuli? No cóż, póki co musimy cierpliwie poczekać do 5 maja na wielki finał "Tańca z gwiazdami", by oficjalnie przekonać się, czy przypuszczenia fanów programu były słuszne!