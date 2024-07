Wśród prowadzących "Dzień dobry TVN" Filip Chajzer jest gwiazdą, która wzbudza spore kontrowersje (zaraz po Małgorzacie Rozenek-Majdan). Wielu internautów pamięta wpadki prezentera i pokrętne tłumaczenia niezbyt udanych żartów. Jednak dziennikarz ma też fanów. Ci zauważyli, że Filip Chajzer ostatnio nie pojawił się na antenie i miał zastępstwo. Okazało się, że jego nieobecność może być dłuższa. Gwiazdor mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nie obyło się bez pomocy specjalistów, która przyszła — jak twierdzi prowadzący — w ostatniej chwili.

Filip Chajzer znika z "Dzień dobry TVN": "Mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem"

W poniedziałek, 15 maja w "Dzień dobry TVN" zabrakło Filipa Chajzera. Popularny program śniadaniowy poprowadzili Małgorzata Ohme oraz Andrzej Sołtysik. Fani w komentarzach zaczęli pytać o powody nieobecności prezentera. Następnego dnia, wieczorem gwiazdor opublikował wpis, w którym ujawnił, co się stało. Okoliczności wyglądają na niepokojące.

We wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych, Filip Chajzer najpierw podziękował internautom za pomoc przy zbiórce charytatywnej. Następnie zdradził, że sam także boryka się z problemami zdrowotnymi. Dał jasno do zrozumienia, że ostatnio nie czuje się najlepiej i dlatego na jakiś czas znika z "Dzień dobry TVN".

Musicie wiedzieć, że pomogliście też bardzo mi. Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie — napisał.

Później Filip Chajzer dodał, że trafił do specjalistów w ostatniej chwili, za co podziękował bliskim. Choć prowadzący nie przekazał szczegółów na temat swoich problemów zdrowotnych, sytuacja wygląda na poważną. Z prezenterem skontaktował się portal Plejada, by dowiedzieć się czegoś więcej, gwiazdor jednak zaznaczył, że "to sprawy zbyt osobiste" i jak na razie nie chce dzielić się tym z mediami.

Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogi oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem — wyjaśnił.

Trzymamy kciuki za Filipa Chajzera i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Nie wiemy jeszcze, kto zastąpi prezentera w ciągu następnych tygodni. Trzeba przyznać, że ostatnio wokół porannego magazynu sporo się dzieje. Niedawno Barbara Kurdej-Szatan opowiedział o propozycji z "Dzień dobry TVN". Myślicie, że szykują się zmiany?

