Filip Chajzer nie tak dawno informował, że na pewien czas znika z "Dzień Dobry TVN", co tłumaczył problemami zdrowotnymi. Nikt jednak nie przypuszczał, że na dobre odejdzie ze stacji. Powód? Wielu może zszokować.

Filip Chajzer odchodzi z TVN

Jakiś czas temu media obiegła wiadomość, że z "Dzień Dobry TVN" znika na dłużej jedna gwiazda. Szybko okazało się, że chodzi o Filipa Chajzera, który ma problemy ze zdrowiem. Pytany jednak o powrót do śniadaniówki mówił, że widzi na to szansę, ale dopiero, gdy poczuje się gotowy. Niestety, właśnie dowiedzieliśmy się, że tak się już nie stanie.

Filip Chajzer zamieścił na swoim Instagramie obszerny wpis, w którym przyznał, że ostatnio został w TVN wezwany "na dywanik". Powodem była przeprowadzana przez niego sonda uliczna i działalność radiowa.

Moja sonda z Panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych socjal mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu ZET, zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy

Prezenter zdecydował się uprzedzić władze stacji i, "podążając za wolnością", sam zrezygnował z dalszej współpracy.

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. ???? Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów rozwiązuje właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją. ❤️

Okazało się, że to tata Filipa zmotywował go do powrotu do radia. Wywołany do tablicy Zygmunt Chajzer dosadnie skomentował całą sytuację.

Zygmunt Chajzer wbija szpilę TVN

Jak przekazał Filip Chajzer, tata podsunął mu pomysł o pracy w radiu, gdy zorientował się, jak źle jest z jego zdrowiem psychicznym. Wdrożony plan szybko zaczął przynosić efekty, a były już prezenter "DDTVN" przyznaje, że dzięki temu odnalazł na nowo szczęście.

Intymność studia, a także kontakt z korzeniami reporterki, a więc tego co kocham była terapią, którą wymyślił. Bardzo zależało mu żeby usłyszeć mnie w głośnikach swojego auta. I usłyszy. [...] Wierzę w siebie i znam swoją wartość. Nie mogę być czyimś zakładnikiem we własnym życiu ! - napisał.

Wpis skomentował sam Zygmunt Chajzer, dając wyraźnie do zrozumienia, że jest szczerze zawiedziony postępowaniem stacji.

Coś kiepsko z TVN jeśli przeszkadza im współpraca ze stacją radiową. Najlepsi prowadzący często byli radiowcami! ???? Filip nie przejmuj się, rób swoje, rób to w czym jesteś najlepszy!

Wpis skomentowała też Małgorzata Ohme, z którą Filip współpracował w "DDTVN".

Byłeś świetnym prowadzącym i świetnym reporterem, a nade wszystko masz w sercu ludzi. Na ulicach, w internetach, w mieście i na wsi- odnajdziesz się wszędzie❤️

Jak więc teraz wyglądają plany Filipa Chajzera związane z pracą? Wpis nie zostawia wątpliwości, że zamierza on skupić się na działalności radiowej. Poza tym warto wspomnieć, że prezenter postanowił otworzyć własną knajpę, a ostatnio odebrał już nawet klucze do lokalu. Wygląda na to, że otwarcie zbliża się wielkimi krokami.

