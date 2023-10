W nowym poście na Instagramie Doda podsumowała ostatnie, intensywne tygodnie w swoim życiu zawodowym - miała bowiem okazję wystąpić w kilku programach rozrywkowych i koncertach w trzech różnych największych telewizjach, co jest dla niej nie lada sukcesem. W jednej z nich, a mianowicie w TVN, przez lata nie była zbyt mile widziana:

Zobaczcie jej wpis.

Za nami głośna wizyta Dody w studiu "Dzień Dobry TVN" i gala Fryderyków po niemal 10 latach nieobecności na antenie stacji TVN. Jeszcze wcześniej - występ w "Love Island" w TV 4 oraz "Pytaniu na śniadanie" w TVP, za chwilę zaś udział w "Polsat SuperHit Festiwal 2023" w Sopocie. W ten sposób Doda znów jest na antenie największych stacji telewizyjnych w Polsce, co jeszcze jakiś czas temu nie było możliwe. Artystka w końcu może cieszyć się z możliwości docierania ze swoją muzyką do wszystkich widzów, niezależnie od poglądów czy upodobań:

Zatańczę z aniołami w @dziendobrytvn⭐️ I w ten oto sposób spełniłam swój cel/marzenie? pierwsze 3 wyróżnione rolki to 3 różne telewizje i jedna Doda???? na ten dzień czekałam ,po różnych niesprawiedliwych blokadach i personalnych banach, które przekładały się na moją prace, po wielu latach czekania DZIŚ Mogę śpiewać dla swojej publiczności która jest wszędzie, dzielą ją poglądy, gust co do programów ale łączy ich jedno - fajna Dżaga???? - napisała Doda.