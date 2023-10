Fani Filipa Chajzera nie będą pocieszeni - prezenter znów znika z "Dzień Dobry TVN" ze względu na stan swojego zdrowia. Gwiazdor potrzebuje czasu, by wrócić do pełni sił. W tej sprawie na oficjalnym Instagramie programu pojawił się specjalny komunikat:

Sprawdźcie szczegóły.

W połowie maja tego roku Filip Chajzer poinformował fanów, że ze względu na swoje zdrowie, musi zrezygnować z pracy w "Dzień Dobry TVN". Wówczas pisał:

Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem - tłumaczył prezenter.

Filip Chajzer nie zdradził szczegółów swoich dolegliwości, jednak po kilkunastu dniach nieobecności pojawił się na antenie TVN. Teraz znów musi zrobić sobie przerwę. Zastąpią go inni prowadzący:

Kochani, nasz program powstaje dla Was i wiemy, że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie Filipa po jego powrocie na antenę. W najbliższych tygodniach, by mógł w pełni odzyskać siły, podczas dyżurów zastąpią go inni prowadzący. Filip, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia! Czekamy - czytamy na Instagramie "Dzień Dobry TVN".