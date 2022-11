Filip Chajzer żartuje z Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN". Nawiązał do jej przeszłości

Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się informacje, że w "Dzień Dobry TVN" szykują się naprawdę duże zmiany. Okazało się wówczas, że z programu zniknie jedna para prowadzących: Magda Mołek i Marcin Meller. Gwiazda TVN potwierdziła doniesienia na swój temat w krótkim wpisie na Instagramie. Po 15 latach pracy w @dziendobrytvn , w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. - napisała Magda Mołek. Magda Mołek przyznała przy okazji, że razem z nią z "Dzień dobry TVN" rozstaje się również Marcin Meller. Teraz dziennikarz zdradził, dlaczego jego koleżanka zdecydowała się odejść z programu TVN! Dlaczego Magda Mołek odeszła z "DDTVN"? Marcin Meller w rozmowie z portalem plejada.pl zdradził prawdziwe powody odejścia Magdy Mołek z "Dzień Dobry TVN". Dlaczego podjęła taką decycję i dlaczego Marcin Meller ochodzi razem z nią? Magda wyszła z taką inicjatywą, gdyż była wykończona, a jako że byliśmy parą prowadzących, to wszystko, co wydarzyło się potem, było konsekwencją ciągu przyczynowo-skutkowego. Ci, którzy znają nas bliżej, nie byli specjalnie zdziwieni tym, że wspólnie żegnamy się z programem- zdradził w rozmowie z plejada.pl. Dziennikarz przyznał przy okazji, że odchodzi z "DDTVN" w przyjaznej atmosferze. Czy jest szansa, że jeszcze kiedyś zobaczymy go w programie? (...) rozstawałem się z różnymi miejscami pracy w moim życiu, ale zawsze robiłem to tak, by utrzymać kontakt z ludźmi i nawet jeśli nie wrócić, to żeby móc zawsze odwiedzić to miejsce w przyjacielskiej atmosferze. Tak też jest z "Dzień Dobry TVN"- powiedział Marcin Meller. Żałujecie, że Magda Mołek i Marcin Meller zniknęli z "DDTVN"? Przypominamy, że w programie...