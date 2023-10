Barbara Kurdej-Szatan w jednym z najnowszych wywiadów potwierdziła, że włodarze stacji TVN widzieli ją w roli gospodyni śniadaniówki. Sama też przyznała, że ma ku temu predyspozycje oraz odpowiednie doświadczenie, a nawet, mimo innych zobowiązań zawodowych, znalazłaby na to czas. Zobaczcie, na czym stanęły negocjacje.

Barbara Kurdej-Szatan zaczęła ogólnopolską karierę jako "blondynka" z reklamy jednej z sieci komórkowych, ale na jej talencie szybko poznały się telewizyjne stacje, upominając się o nią. Oprócz propozycji aktorskich, otrzymywała też angaże do programów rozrywkowych, które prowadziła. W przeszłości otrzymała również propozycję poprowadzenia "Dzień Dobry TVN", wówczas ją odrzuciła, czy dziś zrobiłaby tak samo?

Wiem, że odnalazłabym się, że lubiłabym to, bo ja lubię spotkania z ludźmi, lubię rozmowy na różne tematy i wiem, że spełniłabym się w tym. Tylko że wiedziałam też - przez to, ile programów prowadziłam i za sprawą tego, jak bardzo kocham aktorstwo - że po prostu przeważyłaby się ta granica u mnie. W postrzeganiu mnie, jako aktorki, przez publiczność - opowiedziała w wywiadzie dla wp.pl.

Barbara Kurdej-Szatan odrzuciła zatem ofertę, gdyż uznała, że nie chce funkcjonować w świadomości widzów wyłącznie jako prowadząca kolejnych programów:

W rozmowie z wp.pl zaznaczyła, że ma znacznie większe aspiracje, dlatego nie chciałaby zostać zaszufladkowana:

Moimi ambicjami nie są tylko projekty komercyjne. OK, mogłabym prowadzić śniadaniówkę i grać sobie w samych komercjach, tylko że nie tylko to mnie spełnia

Na uwagę dziennikarza przeprowadzającego wywiad, że prowadzenie programu porannego oznacza średnio cztery dni zdjęciowe w miesiącu, Barbara Kurdej-Szatan zareagowała zdziwieniem i potwierdziła, że czas na to by znalazła:

Czasowo bym dała radę, to na pewno. Jeżeli tak to wygląda, bo myślałam, że tego w sumie jest więcej, jak mi to proponowano (...) Tak zdecydowałam, tak miało być widocznie. To było parę lat temu, teraz może podjęłabym inną decyzję - oświadczyła, dając do zrozumienia, że niczego nie wyklucza.