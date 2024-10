Youtuber Budda, znany w polskiej społeczności internetowej z produkcji treści związanych z motoryzacją i stylu życia, w poniedziałek został zatrzymany przez CBŚP zaledwie dzień po ogłoszeniu zaprzestania swojej działalności w internecie. Incydent wywołał spore poruszenie wśród jego fanów oraz w mediach społecznościowych, gdzie szybko zaczęły pojawiać się spekulacje na temat przyczyn i przebiegu zatrzymania.

Kamil "Budda" L w poniedziałek zatrzymany został przez CBŚP. Dzień wcześniej youtuber zrobił swoją ostatnią loterię, w której można było wygrać atrakcyjne prezenty warte łącznie 8 milionów złotych. W sprawie zatrzymania youtubera w rozmowie z Jastrząb Post wypowiedział się Filip Chajzer, który niedawno publicznie został pomówiony przez jeden portali, który zarzucił Chajzerowi odmówienia wypłaty kilkuset tysięcy złotych Monice K., matce 9-letniego Oskara. Co się okazało, Monika K. została zatrzymana i usłyszała zarzut wyłudzenia prawie miliona złotych na szkodę fundacji - przekazało źródło "Faktu".

Obecnie Budda oraz dziewięć innych osób są objęci dochodzeniem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym hazardem i loteriami internetowymi. Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) podkreśliło w swoim oświadczeniu, że ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie ujawnia jeszcze szczegółowych informacji dotyczących podejmowanych działań.

Wiele osób łączy zaprzestanie działalności internetowej dzień przed zatrzymaniem ze sprawą zatrzymania. W niedzielę youtuber poinformował swoich fanów: