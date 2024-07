Filip Chajzer kilka miesięcy temu zniknął z "Dzień Dobry TVN". Stacja poinformowała wówczas, że powodem są problemy zdrowotne prezentera i niebawem wróci on przed kamerę. Choć minęło dużo czasu i nastąpiły roszady w programie śniadaniowym, nie zanosi się, by dziennikarz miał znów pojawić się na antenie. Teraz po raz pierwszy skomentował powody swojej decyzji.

Na początku czerwca media obiegła informacja, że Filip Chajzer na kilka tygodni znika z "Dzień Dobry TVN". W międzyczasie doszło do zwolnień prowadzących, w wyniku czego pracę stracili Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Anna Kalczyńska. Pojawiły się głosy, jakoby Chajzer wiedział wcześniej o zbliżającej się redukcji etatów i po prostu chciał uprzedzić cios. Teraz w rozmowie z Beatą Tadlą w "Onet Rano" dziennikarz jednak stanowczo temu zaprzeczył i wyznał, że "jedno z drugim nie miało nic wspólnego". Dlaczego więc zniknął?

- Dlaczego nie ma mnie teraz w telewizji? Dlatego, że w pewnym momencie przestało mi się spinać to, co czytałem o sobie z tym, kim jestem. (...) Ja wiem, kim jestem, jakie mam serce, co mam w głowie, komu pomogłem w życiu, ile daję z siebie. I nagle, gdy czytam o sobie, że jestem idiotą, pajacem, debilem itd. w poważnych dużych portalach, bo postawiłem przecinek nie w tym miejscu lub komuś się nie spodobało jakieś słowo, to zacząłem zauważać, że to mi się już nie spina. Nie jestem zobligowany do informowania o swoim życiu co do detalu. W ogóle nie czuję takiej powinności - powiedział Filip Chajzer.