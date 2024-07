Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan są rodzicami małego Henia. Mimo że celebrytka ma jeszcze dwóch synów to większość jej uwagi skupiona jest na tym najmłodszym, który wciąż potrzebuje opieki rodziców. Teraz Małgorzata i Radosław pochwalili się nagraniem z rodzinnego weekendu. Zobaczcie, jak spędzili czas ze swoim dzieckiem.

Małgorzata Rozenek-Majdan od zawsze była aktywna w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie wyznała nawet, że jej średni syn wyjechał w daleką podróż na obóz. Innym razem pokazała koncert Henia z okazji zakończenia roku w przedszkolu. Dużą sensację Rozenek wywołała informacją, że kupiła apartament w Kołobrzegu, jednak póki co jest on w remoncie i w tegoroczne lato niestety nie uda się im tam pojechać. Jednak Małgorzata Rozenek-Majdan starała się zorganizować swojemu synkowi wakacyjny czas i teraz pochwaliła się nagraniem ze wspólnego weekendu z Heniem.

Nagranie znad domowego basenu, w którym Majdanowie spędzają czas całą rodziną, skłoniło internautów do refleksji. Docenili to, że Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek potrafią znaleźć czas na prawdziwie rodzinny wypoczynek: