Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak to para, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Prince Charming”. Ich historia miłości rozpoczęła się w 2021 roku i od tamtej pory wzbudzają ogromną sympatię wśród fanów. Ostatnio podzielili się na Instagramie serią czułych zdjęć i filmów, pokazując, jak wiele dla siebie znaczą. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Czuły gest Jacka Jelonka. Oliwer Kubiak podzielił się wzruszającym momentem

Na Instagramie Oliwera Kubiaka pojawiła się seria zdjęć i krótkich nagrań, które natychmiast przyciągnęły uwagę fanów. Już pierwszy materiał - krótki film - uchwycił wyjątkową chwilę, gdy Jacek Jelonek czule całuje Oliwera w szyję. Celebryta oprócz rozkosznych kadrów, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat codziennych chwil i znaczenia bliskości. W opisie do publikacji napisał:

Są takie momenty, że się zatrzymujesz. Nie dlatego, że ci padł telefon albo skończyła się kawa (chociaż to też boli). Ale dlatego, że coś cię łapie za serducho, nagle czujesz, że masz wokół siebie naprawdę dobrych ludzi. (Ofc nie wszyscy są na zdjęciach!)

Podkreślił, jak ważna jest obecność osób, które potrafią rozśmieszyć, przytulić lub po prostu być obok wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy.

Takich, co potrafią cię rozśmieszyć, przytulić albo po prostu być — kiedy trzeba i jak trzeba. I wtedy myślisz: kurczę, jakie ja mam szczęście!

Oliwer zakończył swój wpis ważnym przesłaniem.

Bo trzeba doceniać te wszystkie małe wielkie chwile. Serio! Takie tam przemyślenia przy niedzielnej kawce, plus appreciation post. Pięknego dnia! - napisał.

Czuły gest Jacka i słowa Oliwera pokazują, jak ogromną wartość mają drobne, codzienne momenty pełne czułości i wdzięczności.

Fani zachwyceni czułością Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka

Nowy post Oliwera Kubiaka na Instagramie szybko wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Krótkie nagranie, na którym Jacek Jelonek czule całuje Oliwera w szyję, oraz wzruszający wpis o docenianiu codziennych chwil poruszyły tysiące serc. Pod zdjęciami i filmami natychmiast pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia i zachwytu. Internauci wyrażali swoją sympatię w ciepłych słowach:

Czy ja już mówiłam, że jesteście moją fav couple

Jesteście cudni! Dobrego dnia

Zdecydowanie są to ulubione momenty. A Ty przyciągasz do siebie dobrych ludzi Oli…

Uwielbiam patrzeć na Waszą miłość - zachwycają się obserwatorzy.

Wielu obserwatorów podkreślało, że autentyczność i szczerość Jacka i Oliwera są dla nich inspiracją. Dzięki takim gestom para zdobywa jeszcze większe grono wiernych fanów, którzy kibicują ich miłości od czasu udziału w programie „Prince Charming”.

Historia miłości Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w 2021 roku na planie programu „Prince Charming”, gdzie Jacek w roli tytułowego księcia szukał partnera. Spośród wszystkich uczestników to właśnie Oliwer skradł jego serce, a ich uczucie przetrwało próbę czasu także po zakończeniu show. Wkrótce po emisji programu Oliwer zdecydował się na wielką zmianę w swoim życiu — przeprowadzkę z Trójmiasta do Warszawy, by być bliżej Jacka. Ich związek dojrzewał mimo wyzwań, a codzienność w nowym miejscu tylko umocniła łączącą ich więź.

W 2024 roku Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zaręczyli się, czym wywołali ogromną radość wśród swoich fanów. Obecnie para chętnie dzieli się swoimi wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, nie ukrywając zaangażowania w działania na rzecz społeczności LGBTQ+. Ich historia jest dla wielu dowodem na to, że szczera miłość pokonuje wszystkie przeszkody. Fani już teraz nie mogą się doczekać wyjątkowych kadrów z ich ślubu i wesela, ponieważ data ich ślubu jest już ustalona.

