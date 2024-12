Dominika i Rafał poznali się podczas 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Rafał, rolnik z Mazowsza, zaprosił na swoje gospodarstwo trzy uczestniczki: Dominikę, Anetę i Magdalenę. Początkowo wybór nie był oczywisty, ale po rodzinnym grillu zdecydował, że najbliżej jest mu do pięknej Dominiki. Dziś już wiadomo, że był to "strzał w dziesiątkę" i para planuje wspólną przyszłość. Teraz niespodziewanie Dominika przekazała radosne wieści!

Dominika z "Rolnika" pochwaliła się swoim szczęściem

Uwielbiane show "Rolnik szuka żony" od wielu lat przyciąga tysiące widzów, którzy z zaciekawieniem przyglądają się perypetiom uczestników poszukujących miłości. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Ostatecznie w programie tylko dwóm rolnikom udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli drugą połówkę. Marcin związał się z Anią, a Rafałowi zawróciła w głowie Dominika. Obie pary są ze sobą bardzo szczęśliwe i planują wspólną przyszłość.

W Dominice jest najfajniejsze, że ona jest taką ciepłą osobą i przy niej czuję się tak swobodnie. Ja nie muszę wysilać się, coś kombinować, w sensie nawet rozmowy my sobie tak spontanicznie rozmawiamy bez żadnego stresu, tak jak powinno być - powiedział Rafał w finale, nie kryjąc zachwytu ukochaną.

Już w finale "Rolnika" Rafał i Dominika wyznali, że zbliżające święta będą chcieli spędzić wspólnie, a oprócz tego rolnik "na okres zimowy" ma przeprowadzić się do swojej partnerki. Wiosną natomiast zakochani chcą już razem zamieszkać w domu rolnika na wsi.

Wszystko wskazuje również na to, że para nie marnuje czasu i już wybrała się w pierwszą wspólną podróż - a jako kierunek wybrali Włochy, a dokładnie romantyczną Wenecję. Z racji tego, że już nie muszą się dłużej ukrywać, Dominika chętnie zaczęła dzielić się na Instagramie fotkami, a teraz zaskoczyła wszystkich, publikując słodkie nagranie, gdzie pochwaliła się swoim szczęściem.

Krótki urlop dobiegł końca. Teraz czas pomyśleć o Świętach. Bez jakich wypieków nie wyobrażacie sobie świątecznych spotkań? - napisała.

Fani nie mogli się powstrzymać widząc nowy filmik i posypały się komentarze:

Skradliście nasze serca

Piękne widoki i miejsce, w którym udało się spędzić czas

marzę o takich chwilach

Dziękuję bardzo za widoki - zachwycają się fani.

Co ciekawe pod nagraniem u Dominiki pojawił się również komentarz od Magdaleny, która również konkurowała o serce Rafała. Magdalena co prawda jako pierwsza opuściła gospodarstwo Rafała, jednak na odchodne miała dla niego radę i podpowiedź, aby nie wybierał Anety, a właśnie Dominikę. Wygląda na to, że uczestniczka mocno kibicuje zakochanym.

Uwielbiam Cię widzieć szczęśliwą, Moja awww - napisała Magdalena.

Spodziewaliście się?

