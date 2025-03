Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, oferująca tysiące filmów, seriali i programów dokumentalnych. Od momentu powstania w 1997 roku firma zrewolucjonizowała sposób konsumowania treści, umożliwiając widzom dostęp do rozrywki na żądanie – bez reklam i ograniczeń czasowych.

Dzięki algorytmom personalizującym rekomendacje oraz regularnym premierom oryginalnych produkcji Netflix przyciąga miliony subskrybentów na całym świecie. Wśród największych hitów platformy znajdują się takie tytuły jak "Stranger Things", "Dom z papieru", "Wednesday" czy "Squid Game". Teraz do katalogu dołączył kolejny mocny thriller – "Pukając do drzwi" w reżyserii M. Night Shyamalana.

Netflix udostępnił na platformie psychologiczny hit

"Pukając do drzwi" to thriller psychologiczny, w którym bohaterowie – Eric i Andrew wraz z córką Wen – udają się do domku w lesie, aby odpocząć od codziennego zgiełku. Ich spokój burzy niespodziewana wizyta czwórki nieznajomych, którzy twierdzą, że rodzina musi dokonać tragicznego wyboru, by zapobiec nadciągającej apokalipsie. Historia bazuje na powieści "The Cabin at the End of the World" autorstwa Paula G. Tremblaya, jednak reżyser zdecydował się na kilka istotnych zmian w stosunku do książkowego pierwowzoru.

M. Night Shyamalan – reżyser nazywany "nowym Stevenem Spielbergiem"

M. Night Shyamalan to twórca takich filmów jak "Szósty zmysł", "Znaki" czy "Split". Jego dzieła często balansują na granicy horroru i thrillera psychologicznego, a ich znakiem rozpoznawczym są zaskakujące zwroty akcji.

Niektórzy krytycy określają Shyamalana mianem "nowego Stevena Spielberga" ze względu na jego umiejętność budowania napięcia i angażujących narracji. "Pukając do drzwi" to kolejna produkcja, która podtrzymuje jego charakterystyczny styl.

Dave Bautista w roli Leonarda – lidera tajemniczych intruzów

Jedną z kluczowych ról w filmie odgrywa Dave Bautista, znany z serii Marvela jako Drax. Tym razem wciela się w postać Leonarda – charyzmatycznego przywódcę grupy nieznajomych, którzy zmuszają rodzinę do podjęcia przerażającej decyzji.

Bautista zebrał pozytywne recenzje za swoją kreację aktorską. Krytycy chwalą go za subtelność i psychologiczną głębię, która odróżnia tę rolę od jego wcześniejszych występów w kinie akcji.

"Pukając do drzwi" – kontrowersje i opinie widzów

Film od momentu premiery wywołuje mieszane reakcje. Niektórzy chwalą go za klaustrofobiczną atmosferę i filozoficzne przesłanie, inni krytykują za zmiany względem książkowego pierwowzoru. Szczególnie kontrowersyjna jest sama koncepcja fabularna – wymuszenie na bohaterach decyzji o poświęceniu jednej osoby w imię ocalenia świata budzi dyskusje o moralności i wolnej woli.

Gdzie obejrzeć "Pukając do drzwi" – dostępność na Netflix

Film zadebiutował na Netflix i od razu trafił do sekcji najchętniej oglądanych produkcji na platformie. Jeśli jesteś fanem thrillerów psychologicznych i lubisz napięcie do ostatnich minut, warto dodać go do swojej listy "Do obejrzenia".

