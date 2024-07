Małgorzata Rozenek jest szczęśliwą mamą trzech synów - Tadeusza, Stanisława i Henia. Tak się składa, że cała rodzina świętuje swoje urodziny na przełomie maja i czerwca, a szczególny jest pierwszy dzień czerwca, kiedy to gwiazda TVN ma swoje urodziny, a jej pociechy obchodzą dzień dziecka. W rozmowie z naszym reporterem prezenterka zdradziła, jak wygląda u nich ten dzień, a także zabrała głos w sprawie prezentów dla swoich pociech.

Małgorzata Rozenek w rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim opowiedziała, jaki ma stosunek do typowo materialnych prezentów dla swoich synów. Jak przyznała, to właśnie ona jest tą bardziej rozsądną stroną w tej sprawie, ponieważ jej mąż, Radosław Majdan zdecydowanie lubi porozpieszczać Henia w tej kwestii.

To zależy od tego, którego syna to dotyczy. Czterolatek (Henio - przyp. red.) kocha samochody i piłkę, więc te prezenty są bardzo łatwe do zrobienia i wbrew pozorom wcale nie są takie kosztowne. Jestem jednak osobą rozsądną, jego tato trochę mniej, jeśli chodzi o wydawanie na prezenty

- przyznała przed nasza kamerą Małgorzata Rozenek