Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny pokazali najnowszą fotkę z podróży poślubnej. Po Japonii i Hawajach, zakochani zawitali do Los Angeles, gdzie cieszą się urokami luksusowego Malibu. Widać, że zdjęcie pochodzi z wieczornego wyjścia partnerów i oboje są ubrani bardzo elegancko. Tym razem jednak to nie wspaniały plener ani urocze czułości okazały się najciekawszym elementem fotografii, lecz... designerska koszula Wojtka Szczęsnego. Ma kołnierzyk tylko z jednej strony, a na dole jest zakończona dwoma trójkątnymi brzegami. Nie wszystkim fanom spodobała się taka stylizacja Wojtka Szczęsnego. Pojawił się wręcz apel do Mariny, by... natychmiast przestała wybierać swojemu mężowi stroje! Piłkarzowi zarzucono, że jest "przebrany, a nie ubrany"!

Marinko, przestań stylizować tego biednego Wojtka, do niego po prostu nie pasują takie "cool i modne'"ciuchy. Można ubrać męża ładnie i z klasą, a nie przebierać go. Pozdrawiam i życzę udanej reszty urlopu :)) Rozumiem, że koszula z tym kolnierzykiem modna i niektórym pasuje, ale piłkarzowi lat 18;))). Średnio leży. Plus daleko Twojemu mężowi do Jeremy'ego Ironsa, który kocha ten krój. Nie ten wiek i nie ta liga (i na miłość boską - nie ta długość:))) Fajnie bawić się modą, ale jest różnica pomiędzy ubieraniem, a przebieraniem się. Pan Nieszczęsny jest tutaj ewidentnie "przebrany" i to Jemu zwyczajnie nie pasuje.

Ostatnio Wojtek Szczęsny zaskoczył nietypowymi klapkami z kolekcji Ricka Owensa dla marki Adidas za ponad 2,5 tysiąca złotych. Ile kosztowała jego oryginalna koszula? Wolimy nie pytać. ;)

