Hipsterami określa się grupę starszych nastolatków i młode osoby dorosłe (od 16. do 35. roku życia) z klasy średniej. Zazwyczaj są to uczniowie szkół artystycznych albo osoby uprawiające wolny zawód. Termin „hipster” po raz pierwszy pojawił się w latach 40. XX wieku.

Reklama

Ubrania wyglądające na zniszczone

Hipster nosi drogie ubrania, które wyglądają na zniszczone: tenisówki, które przypominają znoszone, przetarte skórzane paski czy torby tylko wyglądające na tanie. Może sprawiać wrażenie niechlujnie ubranego. Hipsterzy lubią vintage. Nie tylko inspirują się stylem sprzed około 3 dekad, ale i noszą stare ubrania, na przykład po babci.

Hipsterzy lubią podkreślać, że moda nie ma dla nich znaczenia, że ich strój jest demonstracyjnym odrzuceniem powszechnych trendów. Faktycznie, hipster nie założy ubrań, które można zobaczyć na wybiegach. Jednak nurt „antymodowy”, stosowany powszechnie, staje się nową modą – i w tę pułapkę wpadają właśnie hipsterzy.

Ubrania w stylu hipsterskim to hit sezonu! Już dziś nadrób braki w garderobie i wykorzystaj kod rabatowy Eastend.

Zobacz także

Akcesoria hipstera

Hipster nosi okulary, mimo że nie ma wady wzroku. Kupuje markowe modele, najczęściej w grubych oprawkach, najchętniej kolorowych. Hipster lubi nosić płócienne torby ekologiczne, najlepiej gdy znajdują się na nich zabawne hasła albo grafiki. Często latem nosi szalik, a na głowie kapelusz lub czapkę typu beanie, najlepiej z napisem.

Ubrania z lumpeksów

To, co zakłada na siebie hipster, zawsze jest starannie przemyślane. Hipsterzy dążą do oryginalności, szukają rzeczy, które nie są powszechnie dostępne w sklepach. Dlatego często zaopatrują się w outletach i lumpexach, żeby wyszukać w nich rzeczy, które nie są powszechnie dostępne w sieciówkach.

Hipster stara się zachować zawsze nonszalancki styl. Typowe elementy stroju to dżinsy z wysokim stanem lub wąskie rurki w różnych kolorach, a także obcisłe koszulki z dekoltem w serek, najlepiej z ironicznym lub sarkastycznym napisem. Hipster nosi ubrania z materiałów naturalnych.

Co znajduje się w szafie hipstera?

Na liście produktów must have w szafie każdego hipstera znajduje się ponadto: flanelowa koszula, ogrodniczki, szelki, które zakłada do krótkich spodenek tak, by zwisały swobodnie, zbyt duże w stosunku do sylwetki topy i szare bluzy z kapturem.

Co mieści się w szafie hipsterki?

Dla hipsterek typowy jest zestaw, na który składają się krótkie spodenki i marynarka nawiązująca do lat 70., a także trampki na grubej podeszwie lub koturnie. Hipsterki lubią też długie skarpety sięgające kolan. Na ich ubraniach powtarza się motyw pasków i kropek. Dziewczyny noszą trampki lub buty sportowe, a także lordsy i mokasyny. W ich szafie znajdują się sukienki w stylu retro: w kwiaty i z koronki.