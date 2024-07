Agnieszka Radwańska od jakiegoś czasu jest w Polsce i udziela się charytatywnie przed świętami. Wczoraj wstawiła zdjęcie na Facebook z prezydentem Andrzejem Dudą oraz swoim narzeczonym Dawidem Celtem. Nie była to oficjalna wizyta, tylko wspólny "mecz" z prezydentem w tenisa. Fanom tenisistki to się nie spodobało w większości komentarzy pod zdjęciem wylewa się żal i hejt na Radwańską, że robi sobie zdjęcie z taką osobą. A wręcz mówią, że przestają Radwańskiej kibicować skoro wspiera Dudę.

A jakie komentarze pojawiają się pod zdjęciem? Niektórzy uważają, że nie powinna go upubliczniać.

Lepiej ze ścianą było pograć.

I tu się kończy moje kibicowania. Sorry ale ten Pan jest dla mnie nikim. Mr.nobody

Przestań się kompromitować. Jeśli jesteś w stanie przestać komuś kibicować z powodu, że robi sobie zdjęcia z kimś kogo nie lubisz to oznacza, że tak naprawdę nigdy nie byłeś Jej kibicem.

No, no, no? Grać w tenisa z marionetką to niewątpliwie ciekawe doświadczenie. Kto tym razem pociągał za sznurki? Trener Wiktorowski? P.S. Niewątpliwie zrobiła mu Pani zaszczyt. Z szacunku dla Pani dokonań i mistrzowskiej klasy powstrzymam się od dalszych komentarzy.

Jestem z Córką Twoim wielkim fanem. Kibicujemy Tobie w tych najlepszych i w tych słabszych momentach. Ale zdjęcie z tym "Maliniakiem", mogłaś zostawić w swojej prywatnej kolekcji.

Nie wiem jakie są komentarze, choć podejrzewam, że w większości niezbyt pochlebne; i do tych raczej dołączam: serio jest sens chwalić się wspólnym graniem z miernotą? Sportowcy nie powinni afiszować się z poglądami politycznymi, a tym bardziej z politykami - jacy by nie byli ci politycy. W takiej sytuacji jest mi przykro i straciłem właśnie radość, z jaką kibicowałem Radwańskiej. Szkoda... :( Przestała mnie ta pani interesować - czytamy na Facebooku Agnieszki Radwańskiej.