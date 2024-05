14. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a kolejne miejsce na podium zajęła Roksana Węgiel, która do tej pory zajmowała pierwsze miejsca w każdym programie, w którym wzięła udział. Tym razem było jednak inaczej, a w komentarzach pojawiają się sugestie, że na głosowanie mogła mieć wpływ dobra relacja Dagmary Kaźmierskiej z Roxie. Jak wiadomo, doskonale się dogadywały, ale potem doszło do ujawnieniu szokujących faktów z życia "Królowej życia", które wiele zmieniły...

Dagmara Kaźmierska skomentowała występ Roksany w "Tańcu z Gwiazdami". Fani są bezlitości: "Dlatego przegrała"

Dagmara Kaźmierska, choć oficjalnie nie zabrała głosu po finale "Tańca z Gwiazdami", to okazuje się, że jednak skomentowała występ swojej ulubienicy czyli Roksany Węgiel. Już w programie obie uczestniczki nie ukrywały, że świetnie się dogadują i chętnie pozowały do wspólnych zdjęć, a "Królowa życia" mówiła wprost, że kibicuje Roksanie Węgiel. Co więcej, Dagmara Kaźmierska pod nagraniem z finału, ale już po ogłoszeniu wyników, skomentowała taniec Roksany i Michała, dodając wymowne emotikony, czyli trzy niebieskie serduszka. Internauci zareagowali na ten wpis i niektórzy sugerują, że poparcie Dagmary Kaźmierskiej mogło zaszkodzić Roksanie w finałowym głosowaniu. Wszystko przez aferę z "Królową życia"?

Daga chyba źle, że popierałaś Roxi, bo dlatego przegrała napisała w komentarzu jedna z internautek

Jak wiadomo, po ujawnieniu przez portal Goniec zeznań ofiar Dagmary Kaźmierskiej doszło do medialnej burzy, a Polsat odciął się od celebrytki, choć niebawem na antenie stacji miał pojawić się kolejny sezon jej autorskiego programu "Dagmara szuka męża". Co więcej, stacja usunęła z serwisu streamingowego programy z udziałem Dagmary Kaźmierskiej i nie komentują tego, co się wydarzyło. Czyżby teraz przyjaźnie z Dagmarą Kaźmierską rzutowały na inne gwiazdy?

Inni fani z kolei mieli alternatywny pomysł na to, dlaczego Roksanie Węgiel nie udało się wygrać tanecznego show:

Przegrała bo była słabsza

Przypomnijmy, że w rozmowie z nami jurorka "Tańca z Gwiazdami", Iwona Pavlović, przyznała, że wg niej Roksana Węgiel mogła dostać mniej głosów ze względu na swój młody wiek:

Roksana jest taka młoda. Może ludzie powiedzą jeszcze za młoda. Jeszcze wszystko przed nią... że może będzie miała mniej SMSów - tłumaczyła jurorka.

A jak było wg Was?

