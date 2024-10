Wygląda na to, że 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczy odbiorcom sporo skrajnych emocji. Chociaż początkowo zdawało się, że wszyscy uczestnicy przypadli im do gustu, z biegiem czas zaczęło pojawiać się coraz to więcej negatywnych komentarzy. Najbardziej dostaje się Piotrowi, który poślubił Agatę. Internauci wydają się coraz bardziej przekonani, że ich małżeństwo nie ma szansy na szczęśliwe zakończenie.

Reklama

Widzowie nie mają litości dla Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Gdy kilka lat temu wystartował program "Ślub od pierwszego wejrzenia", wzbudził na start spore kontrowersje. Szybko jednak zaczął zyskiwać uznanie w oczach odbiorców, którzy domagali się kolejnych sezonów. Tak więc, na ich prośby, TVN tworzy kolejne edycje, a na ekranach możemy właśnie oglądać już dziesiątą! Do tej pory zaledwie kilka par przetrwało eksperyment i stworzyło prawdziwy związek. Czy i tym razem uczestnikom się poszczęści?

W najnowszej odsłonie "tak" powiedzieli sobie Joanna i Kamil, Agnieszka i Damian oraz Agata i Piotr. Nie da się ukryć, że od początku to ostatniej z par mówi się najwięcej. Chociaż związki małżeńskie dopiero co zostały zawarte, fani "ŚOPW" już wydają się przekonani, że związek Piotra i Agaty nie przetrwa. W ubiegłym tygodniu małżeństwa udały się w podróż poślubną, której lepiej będziemy mogli przyjrzeć się dziś wieczorem. Pomiędzy wspomnianą dwójką już jednak dało się zauważyć spory dystans, a zachowanie uczestnika doprowadziło internautów do irytacji.

kadr "Ślubu od pierwszego wejrzenia" TVN

Na oficjalnym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się bowiem krótki urywek z najnowszego odcinka. Widzimy w nim, że pomiędzy Agatą i Piotrem, w trakcie wycieczki, już wystąpił pierwszy zgrzyt. Na początku, gdy kobieta zaczęła zastanawiać nad ustawieniem tempomatu w aucie, usłyszała od męża:

Im mniej używanych guzików, tym lepiej

Agata prędko się odgryzła, mówiąc:

Zobacz także

Im mniej rozmawiamy, tym lepiej

Piotr w odwecie rzucił chłodne:

To ja wysiadam, cześć

To jednak nie był jedyny zgrzyt, bo gdy chwilę później Agata poprosiła męża o sfotografowanie widoków i zasugerowała, żeby otworzył w tym celu okno, usłyszała sprzeciw. Wyraźnie ją to zirytowało, bo rzuciła od razu:

O Jezu... czemu ja nie przyjechałam tu sama?!

Okazało się, że zachowanie Piotra wzburzyło nie tylko Agatę, ale i internautów. Ci nie zostawili na nim w komentarzach suchej nitki, a co poniektórzy przyznali wprost, że to małżeństwo nie ma szansy przetrwać. Oberwało się nawet Agacie.

On się jej nie podoba, dlatego takie zachowanie

Jedno i drugie warte siebie

Ale on jest mocno męczący

Jego zachowanie jest tragiczne, tak rozmawiać z kobietą? Myślałam, że Agacie dopasują osobę, która jest bardziej zaradna, taka ogarnięta życiowo

Jezu, jaka ona jest... wredna

Tragedia, nic z tego nie będzie

Czy Agacie i Piotrowi rzeczywiście nie uda się zbudować trwałej relacji? A może był to jedynie chwilowy, niewinny zgrzyt? O tym widzowie przekonają się już w najbliższych odcinkach, które emitowane są w każdy wtorek na antenie TVN o godzinie 21:30.

Reklama

Zobacz także: Skomentowała swoje wesele. Agnieszka ze "ŚOPW" dopiero teraz zauważyła ten szczegół