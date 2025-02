Za nami trzeci sezon "Love Never Lies". Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że nie brakowało tam emocji. Na wielki finał sezonu trzeba będzie jeszcze poczekać kilka dni. Widzowie jednak już teraz dopatrują się szczegółów, które mogą im zdradzić, jak się potoczyły losy par. Po tym, co zobaczyli na profilach na Instagramie Pawła i Kasi nie kryją swojego rozczarowania.

Paweł z "Love Never Lies" zdradzał Kasię

Kasia i Paweł byli pierwszym małżeństwem w polskiej edycji "Love Never Lies". Nawet uczestnicy nie mogli uwierzyć, że Kasia ze świadomością tego, że została zdradzona przez męża przed ślubem, zdecydowała się na małżeństwo. Jednak to co działo się w programie dalej, sprawiało, że była załamana jeszcze bardziej. Przed kamerami Paweł przyznał się, że zdradzał Kasię nie raz i to nie z jednym partnerem. Przed kamerami mówił o tym bez żenady, a Kasia oglądając fragmenty z "willi pokus" zalewała się łzami.

Kiedy Paweł decydował się na skoki w bok, ona pozostawała mu wierna. Zwierzyła się uczestnikom, że nie uprawiała seksu z mężem przez 5 lat. Pod koniec pobytu w "willi obaw", Kasia zdecydowała się zostawić swój pierścionek zaręczynowy oraz obrączkę, by dać do wiadomości mężowi, że się na nim zawiodła. Kiedy sama weszła do "willi pokus" i poznała przypisanego sobie singla, przekonała się, że wciąż może czuć się kobieca i adorowana. Paweł dopiero po tym, jak dotarło do niego, jak krzywdził swoją żonę przez lata, zalewał się łzami i obwiniał za swoje czyny, chociaż chwilę wcześniej beztrosko korzystał z atrakcji fundowanych mu w programie. Fani są wściekli na mężczyznę i mają nadzieję, że Kasia zdecydowała się na rozwód.

Paweł i Kasia z "Love Never Lies" jednak wciąż są razem?

Wątek Kasi i Pawła z "Love Never Lies" elektryzuje widzów. Bardzo wspierają Kasię i mają nadzieję, że raz na zawsze przekreśli swoje małżeństwo, ze względu na skandaliczne zachowanie swojego męża. Nie wiemy jeszcze jak potoczyły się ich losy pod koniec programu, ponieważ wielki finał oraz reunion nie zostały jeszcze wyemitowane w sieci. Fani jednak odnaleźli profile uczestników i zaniepokoiło ich szczególnie jedno zdjęcie.

Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do "Love Never Lies" zarówno Kasia jak i Paweł opublikowali zdjęcie z tego samego miejsca. To może świadczyć o tym, że przebywali tam wspólnie. Jedna z internautek nie ukrywa swojego zawodu:

Nie wierzę, że Kasia jest z Tobą. OMG, Masakra

Widzowie wspierają Kasię z "Love Never Lies"

Fani programu "Love Never Lies" nie mają litości dla Pawła, po tym jak potraktował swoją żonę. Mają nadzieje, że jego związek z Kasią to już przeszłość. Na profilu uczestniczki na TikToku nie brakuje komentarzy:

Kasia walcz o siebie, ja Cię proszę no

Oglądam i mam szczerą nadzieję, że postawi pani na siebie i uświadomi sobie jak wartościowa i piękna jest.

Kasia jesteś silna baba, dasz sobie radę.

