Izabela Macudzińska cieszy się sporą popularnością w sieci. Sama gwiazda bardzo dba o to, aby być w stałym kontakcie ze swoimi fanami i regularnie zamieszcza nowe posty oraz relacje na swoim Instagramie. Tym razem postanowiła pokazać swoim obserwatorom kadry z mężem - para zapozowała w różowych, eleganckich stylizacjach. Fani zasypali Izabelę i Patryka lawiną komplementów i nie ukrywają, że nie mogą oderwać wzroku od jednej rzeczy.

Izabela Macudzińska zachwyciła fanów nowymi kadrami z mężem

Izabelę Macudzińską poznaliśmy bliżej dzięki programowi "Królowe życia". Po tym, jak show stacji TTV zniknęło z anteny, celebrytkę mogliśmy zobaczyć w kolejnym programie o podobnej tematyce - "Diabelnie boskie". Udział w tych hitowych produkcjach przyniósł Izabeli Macudzińskiej ogromną popularność i sympatię fanów. Dziś tylko na Instagramie jej losy na bieżąco śledzi ponad 601 tys. internautów.

To właśnie w tym miejscu gwiazda TTV na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem. Chętnie pokazuje rodzinne kadry, ale nie brakuje też ujęć związanych z jej pracą zawodową. Przypomnijmy, że Izabela Macudzińska to poważna bizneswoman, która od lat prowadzi prestiżowy butik odzieżowy Just Unique i sama projektuje ubrania.

Tym razem to jednak romantyczne kadry Izabeli Macudzińskiej z mężem zwróciły szczególną uwagę fanów. Para zapozowała w eleganckich, różowych strojach, nie szczędząc sobie przy tym czułości. Pod fotkami znalazł się podpis:

Forever together (Na zawsze razem)

Fani natychmiast pospieszyli z komplementami dla pary.

W tych czasach tylko podziwiać taki długi związek, szacunek, iskry w oczach, to, co powinno być normalne, a jednak takie luksusowe. Pięknego życia

Pieknie wyglądacie

Bosko wyglądacie - piszą zachwyceni fani

Część internautów zwróciła jednak szczególną uwagę na jedną rzecz. Mowa o różowej sukni Izabeli Macudzińskiej, od której wielu z nich nie może oderwać wzroku! Fani postanowili dopytać, skąd jest to cudo, a gwiazda pospieszyła im z odpowiedzią.

Izunia sukienka cudo. Pozdrawiam serdecznie

Piękna suknia. Gdzie zakupiona? Czy własny projekt? - dopytywali fani

Sukienka oczywiście mój projekt i w grudniu pojawi się w sprzedaży - odpowiedziała Izabela Macudzińska

Wy też jesteście pod wrażeniem? Śledzicie losy tej pary? Przypomnijmy, że całkiem niedawno Izabela Macudzińska i jej mąż pochwalili się radosną nowiną - już lada chwila otworzą swój kolejny butik! Tym razem znajdzie się on w Gdyni.

